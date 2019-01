von SK

Auf schneeglatter Fahrbahn hat eine junge Autofahrerin laut Polizeibericht am Montagmorgen auf der Umfahrung bei Lauchringen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in eine Leitplanke geprallt. Gegen 6.50 Uhr war die 20-Jährige auf der A 98 in Richtung Stühlingen unterwegs, als sie nach dem Heidenäckertunnel ins Schleudern geriet. Sie sei für die Witterungsbedingungen zu schnell gefahren, berichtet die Polizei. Der Wagen rutschte quer über die Gegenfahrbahn. Beim Aufprall gegen die Leitplanke wurde die Frau leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst kam sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Neben dem Wagen wurde auch die Leitplanke demoliert. Die Schadenshöhe wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Kurzzeitig war die Autobahn voll gesperrt.