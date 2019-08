von Arete Mohringer-Keller

Von Haus zu Haus gehen derzeit junge Menschen im Auftrag des Waldshuter Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), um über den Kreisverband zu informieren und um die Mitbürger darum zu bitten, durch eine persönliche Fördermitgliedschaft mit einer regelmäßigen Spende gemeinnützige Einsätze zu ermöglichen.

Übung im Herbst 2018: Im rechten Gebäudeteil im Hintergrund ist der DRK-Ortsverein Lauchringen untergebracht. | Bild: DRK Kreisverband/Arete Mohringer-Keller

In verschiedenen Gemeinschaften innerhalb des DRK-Kreisverbands Waldshut engagieren sich etwa 700 Aktivmitglieder ehrenamtlich, davon rund 100 im Jugendrotkreuz (JRK). Aktuell hat der DRK-Kreisverband Waldshut rund 7500 Fördermitglieder. Zu den Gemeinschaften innerhalb des Kreisverbands zählen einige überörtliche Fachgruppen, vor allem aber 16 DRK-Ortsvereine mit ihren ehrenamtlich tätigen Sanitätsbereitschaften. Welche Aufgaben hat ein solcher Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, wie finanziert er sich und warum sind Fördermitglieder so wichtig? Dieser Frage gingen wir am Beispiel des DRK-Ortsvereins Lauchringen nach.

Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Lauchringen und dem DRK-Rettungsdienst des Landkreises bei Verkehrsunfällen stand im Mittelpunkt des „Rescue Day“, den die Feuerwehr Lauchringen im November 2018 einen ganzen Tag lang anstatt einer Jahresabschlussübung veranstaltet hat. | Bild: Dietmund Schwarz (Archiv)

In der Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Lauchringen gibt es 16 feste Mitglieder, die im Sanitätsdienst ausgebildet sind und zwei Mitglieder in der Probezeit. Außerdem gibt es im DRK-Ortsverein Lauchringen den Arbeitskreis Blutspende mit 20 aktiven Mitgliedern, unterteilt in zwei Teams, von denen eines für die Betreuung der Blutspender zuständig ist und eines für die Zubereitung und Ausgabe der stärkenden Mahlzeiten nach der Blutspende.

Mitglieder des DRK-Kreisverbands Waldshut sind derzeit unterwegs und werben um Unterstützung. Die Kampagne hat gerade begonnen. Einige Mitglieder (von links): Teamleiterin Lara Marquardt, Nina Hinterhölzl, Janina Prepeluh, Simon Rohde und Tessa Fangmeier. Später kommen möglicherweise weitere junge Teammitglieder dazu. | Bild: DRK Kreisverband/Arete Mohringer-Keller

Mit bis zu sechs gut besuchten Blutspendeaktionen pro Jahr ist der DRK-Ortsverein Lauchringen bei der Gewinnung von Blutspenden Spitzenreiter im DRK-Kreisverband Waldshut. Bei den Blutspendeterminen stellt der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal, während der DRK-Ortsverein alle übrigen Aufgaben übernimmt, die mit der Blutspende zusammenhängen – wie die Einrichtung von Räumen für die Registrierung der Blutspender und für Arztgespräche, Auf- und Abbau von Abnahmebetten und Ruhebereichen, Betreuung während und nach der Blutspende sowie Verpflegung.

Die zahlreichen Aufgaben

Zu den Aufgaben der DRK-Bereitschaft Lauchringen zählen auch die Mitarbeit im Katastrophenschutz, Einsatzversorgung für die Bereitschaften des DRK-Kreisverbands Waldshut, First-Responder-Dienst, Hintergrunddienst für Krankentransportaufträge und Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, zum Beispiel beim großen Festival „Forrest Funk“ oder beim Sportereignis Triathlon Lauchringen.

Lauchringen Die helfenden Hände der Triathlon-Nacht in Lauchringen – Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen Das könnte Sie auch interessieren

Alle zwei Wochen finden bei der DRK-Bereitschaft Lauchringen Dienstabende in den Räumen des DRK-Ortsvereins statt, die auf dem Gelände von Bauhof, Feuerwehr und DRK-Rettungswache an der Industriestraße 24 eingerichtet sind. Dabei werden Fortbildungen sowie Trainingseinheiten in Theorie und Praxis wahrgenommen und die Ausrüstungs- und Materialbewirtschaftung wird erledigt. Die Dienstabende werden im Gemeindeblatt angekündigt, Interessenten sind als mögliche Mitstreiter immer willkommen. Gelegentliche Arztvorträge dienen der Vertiefung medizinischer Kenntnisse der Bereitschaftsmitglieder.

Lauchringen Bei der Rettung von Menschen muss jeder Handgriff sitzen: Feuerwehr und DRK üben Notfall bei "rescue day" Das könnte Sie auch interessieren

In der Katastrophenschutzeinheit des DRK-Kreisverbands Waldshut besetzt die DRK-Bereitschaft Lauchringen einen Gerätewagen Sanität, kurz GwSan, und hat die Aufgabe, bei Einsätzen einen Verbandplatz und Sichtungsbereich einzurichten. Das Einsatzfahrzeug ist bestückt mit Rettungsrucksäcken und Sanitätsmaterial-Nachschubbehältern, die die Erstversorgung von Verletzten ermöglichen, Feldtragen für den Transport von Verletzten und mit einem Stromgenerator sowie elektrischen Beleuchtungskörpern, um bei Dunkelheit die Zelte und den Bereich darum erhellen zu können. Gleichzeitig kann mit diesem Fahrzeug auch ein Beitrag zur Versorgung von Einsatzkräften (auch der Feuerwehr) geleistet werden.

Die ersten Helfer

Die Gruppe der „First Responder“ (Helfer vor Ort) in Lauchringen ist einer örtlichen Kooperation von DRK und Freiwilliger Feuerwehr zu verdanken. Die First Responder (wörtlich übersetzt: „erste Reagierende“) werden von der Rettungsleitstelle Waldshut immer dann zusammen mit dem regulären Rettungsdienst des DRK-Kreisverbands Waldshut alarmiert, wenn die Einsatzlage eine größere Anzahl Helfer erfordert oder wenn ihr Einsatz einen zeitlichen Vorteil verspricht. Denn als Helfer vor Ort können sie noch vor dem regulären Rettungsdienst am Notfallort eintreffen und dort erste – manchmal lebensrettende – Hilfe leisten.

Lauchringen Die Lebensretter der First Responder Lauchringen waren in ihrem ersten Jahr schon 30 Mal im Einsatz Das könnte Sie auch interessieren

Es sind also viele und wichtige Aufgaben, die die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von DRK-Ortsvereinen stemmen. Moderne, gut ausgestattete Einsatzfahrzeuge, die Ausrüstung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und deren Ausbildung kosten viel Geld. Der Ortsverein finanziert sich aus Einnahmen durch Blutspenden sowie durch Spenden von Firmen und Privatpersonen. Auch Zuschüsse vom Kreisverband spielen bei größeren Ausgaben eine Rolle.

Spenden ermöglichen Einsätze

Diese Zuschüsse vom Kreisverband werden durch die regelmäßigen Spenden der Fördermitglieder ermöglicht. Weitere Beispiele von ehrenamtlicher Arbeit, die finanziell durch die Fördermitglieder unterstützt wird, sind Jugendrotreuz-Gruppen, Schulsanitätsdienste und das Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverbands Waldshut.

Das DRK Der DRK-Kreisverband Waldshut sitzt in der Fuller Straße 2, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/873 50, Fax 07751/87 35 38, info@drk-kv-wt.de; Infos im Internet (www.drk-kv-waldshut.de). Die sieben Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sind: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.