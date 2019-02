von Peter Rosa

Das 39. Kleggaunarrentreffen kommt am 16. und 17. Februar nach Lauchringen. Ausrichter ist der Lauchringer Narrenverein Schwanenmühle, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Die anstrengenden Vorbereitungen für die närrische Geburtstagssause sind schon so gut wie abgeschlossen. „Das ist ein Event, der uns an die Grenzen bringt“, sagt Schwanenmühlen-Präsident Uwe Isele. Aber: „60 fühlt sich gut an. Wir sind stolz darauf, das Narrentreffen ausrichten zu dürfen“, so Isele. Das Motto widmet sich in diesem Jahr den Schlümpfen und ihrem Rekordversuch.

Los geht es am Samstag, 16. Februar, um 14 Uhr beim Lauchringer Schwimmbad, wo Hunderte der Zipfelmützenträger versuchen werden, den Weltrekord für das weltgrößte Schlumpftreffen zu brechen. Der Abschluss der Auszählung und die Verkündung des Ergebnisses ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Danach wird sich die blaue Karawane über die Lauchringerstraße zur Festmeile beim Marktplatz Unterlauchringen in Bewegung setzen.

Das närrische Treiben ist nicht aufzuhalten: Schon bei den Vorbereitungen für das 39. Kleggaunarrentreffen beim 60-jährigen Bestehen des Narrenvereins Schwanenmühle treiben die Organisatoren ihren Schabernack. Kurzerhand werden die Freuden am Befestigen der Festfahnen mit Autofahrern geteilt. | Bild: Narrenverein Schwanenmühle

Das Narrentreffen beginnt dort um 17.30 Uhr mit dem Fassanstich, den Schwanenmühlen-Präsident Uwe Isele und Bürgermeister Thomas Schäuble gemeinsam ausführen werden. Um 19.30 Uhr werden fünf Guggenmusiken einen Sternmarsch Richtung Marktplatz antreten und die warmgefeierten Narren und Schlümpfe auf Geburtstagstemperatur einheizen.

Auch ohne Kleggaunarrentreffen sorgt die Schwanenmühle Unterlauchringen alljährlich für großen Besucherandrang im Lauchringer Ortskern. Im Zentrum steht dabei immer der große Schwanenwagen. | Bild: Peter Rosa

Das Guggenmusiktreffen der Ruinä Dängler wird anschließend in der Gemeindehalle fortgesetzt. Beim flammenden Höhepunkt des Abends zeigen die Schlosshexen Tiengen schließlich um 22 Uhr ihre heißen Flugkünste beim Hexensprung an der Ecke Jahn- und Kolpingstraße beim Marktplatz. Das Ende des närrischen Treibens ist mit Ausschankende um 2 Uhr morgens angesetzt.

Eine knappe (Schlumpf-)Mütze voll Schlaf später geht es nämlich schon weiter: Die Messe für Narren findet um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen, 17. Februar, in der katholischen Kirche Unterlauchringen statt. Um 10.30 Uhr wird das Festgelände wiedereröffnet und um 11 Uhr startet der Zunftmeisterempfang für geladene Gäste in der Gemeindehalle.

Auch ohne Kleggaunarrentreffen sorgt die Schwanenmühle Unterlauchringen alljährlich für großen Besucherandrang im Lauchringer Ortskern. | Bild: Peter Rosa

Den Höhepunkt bildet der große Umzug, bei dem 60 Gruppen aus der Region ihren närrischen Schabernack in den Lauchringer Ortskern bringen werden. Sein Start ist für 13.30 Uhr vorgesehen. Anschließend wird der große Auftakt der diesjährigen Lauchringer Fasnacht auf der Festmeile ausklingen.