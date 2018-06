Fast hätte die Sperrung der B 34 zwischen Lauchringen und Erzingen für einen ungewollten Bettentausch gesorgt. Wenn es nicht doch einen alternativen Weg zusätzlich zur offiziellen Umleitungsstrecke über Degernau geben würde. Wie dieser aussieht und was es mit dem Beinahe-Betten-Tausch auf sich hat, erfahren Sie hier.

Seit gestern Morgen heißt es auf der Bundesstraße 34 östlich von Lauchringen: Nichts geht mehr. Denn die Straße ist für die kommenden drei Wochen wegen Bauarbeiten an der Ortsumfahrung Oberlauchringen gesperrt – bis Erzingen. So heißt es zumindest in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Offizielle Umleitung führt übers untere Wutachtal

Damit die Verkehrsteilnehmer nicht wie der Ochs' vorm Berg beziehungsweise der Absperrung stehen, hat die Freiburger Behörde rechtzeitig die offizielle Umleitungsstrecke bekannt gegeben: Durchs untere Wutachtal über Degernau führt sie.

Dass dies vor allem für Berufspendler nicht auf Begeisterung stößt, ist kaum verwunderlich. Im Freundeskreis wurde als mögliche Lösung des Problems sogar schon ein Wohnungstausch angedacht. Ein Geschwisterpaar, das täglich in entgegengesetzter Richtung zwischen Tiengen und dem Klettgau pendelt, hätte sich für die drei Wochen kurzerhand in der Wohnung des jeweils anderen einquartiert.

Unfreiwilliger Bettentausch wird rechtzeitig abgewendet

Dies ist zum Glück nicht notwendig und jeder kann auch weiterhin im eigenen Bett schlafen. Denn bei logischer Betrachtung hat es wenig Sinn, die komplette Strecke auf fast zehn Kilometern zu sperren, wenn der Abschnitt der B 34, an dem gearbeitet wird, nur 800 Meter lang ist.

Alle Wege führen nach Rom, heißt es im Volksmund, und mehrere nach Erzingen. Zum Beispiel über Dangstetten und Bechtersbohl. Denn die B 34 ist tatsächlich nur im Bereich der Baustelle gesperrt. Ab der Abzweigung unterhalb der Küssaburg heißt es weiterhin freie Fahrt in den Klettgau.

Bleibt zu hoffen, dass die Anwohner der Umfahrung in der Gemeinde Küssaberg ebenso wenig wie die in Degernau unter dem zusätzlichen Verkehr leiden. Kleiner Trost: In drei Wochen ist alles vorbei.