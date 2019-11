Lauchringen (neu) Der Lauchringer Handels- und Gewerbeverein lädt wieder zum Adventsmarkt am Donnerstag, 28. November, ein. Die kleine Budenstadt mit den rund 30 geschmückten Pavillons im Ortskern von Unterlauchringen ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Gemeinde startet, wie in den vergangenen Jahren, im Rahmen dieser Veranstaltung die Weihnachtswunschaktion.

Die Organisatoren sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre, mit Gasfackeln, den einheitlichen Ständen und einer erweiterten Weihnachtsbeleuchtung in der an den Markt angrenzenden Hauptstraße. Lauchringer Geschäftsleute, Vereine und externe Anbieter präsentieren ein vielseitiges Angebot vor allem an adventlicher und weihnachtlicher Dekoration, handwerklicher Kunst, diversen Leckereien und vieles mehr.

Ein passendes Rahmenprogramm gehört dazu. Die Blockflötenklasse der Musikschule Südschwarzwald musiziert um 16 Uhr, das Jugendblasorchester Lauchringen um 18.15 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren schmücken Kinder die bereit gestellten Weihnachtsbäume. Der schönste wird um 16.30 Uhr prämiert. Eine halbe Stunde später kommt der Engel des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises und verteilt Geschenke an Kinder bis zum Alter von zehn Jahren.

Die Weihnachtswunschaktion der Gemeinde startet um 17.45 Uhr. Wer ein Kind aus einer weniger gut situierten Familie beschenken möchte, kann einen Wunschzettel vom Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz pflücken, das Geschenk kaufen und im Rathaus abgeben.

Die Marktteilnehmer