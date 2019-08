von Peter Rosa

Rekordverdächtig viele Badegäste nutzen das Lauchringer Freibad derzeit als kühle Oase. Durchschnittlich bis zu 2400 Besucher kühlen sich hier während der aktuellen Hitzewelle täglich ab. An Wochenenden sind es noch mehr. Laut Schwimmmeister Jörg Lelonek stößt das Bad damit aber nicht an seine Kapazitätsgrenzen – zumindest noch nicht.

Mit Entspannung: Sybille Schäfer, 69, (links) und Brunhilde Kunz aus Lauchringen sind seit den 70er Jahren Stammgäste. Hier genießen sie die Hitze im Café-Bereich. | Bild: Peter Rosa

Mit einer Wassertemperatur von 25 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur von fast 40 Grad sind die blauen Fluten des Freibads eine willkommene Abkühlung. Sollte es noch heißer werden – und bleiben – kann die Wassertemperatur durch die Einspeisung von Frischwasser konstant gehalten werden.

Trotz Rekord-Hitzewelle stößt das Freibad noch nicht an seine Kapazitätsgrenzen. Ernster war die Lage während der ersten Hitzewelle im Juni. Am letzten Sonntag des Monats hatten 4200 Badegäste das Bad genutzt – Zahlen, die an die Anfänge in den 70er Jahren erinnern. Glücklicherweise hatte sich der Ansturm über den gesamten Tag verteilt und eine vorsorgliche Schließung wegen Überfüllung war ausgeblieben.

Mit Salto: Björn Seiter, 17, aus Kadelburg, ist Stammgast und einer der besten Kunstspringer im Lauchringer Freibad. Hier zeigt er einen Auerbach vom 3-Meter-Brett. | Bild: Peter Rosa

Schwimmmeister Jörg Lelonek dazu: „Wären die Besucher konzentrierter gekommen, hätte man in die Richtung überlegen müssen.“ Ob diese Saison eine der besten der vergangenen 20 Jahre wird, entscheidet am Ende natürlich das weitere Wetter. Fest steht: Schon heute haben das Freibad mit fast 48 000 fast so viele Badegäste aufgesucht, wie während der gesamten verregneten Saison 2014 (50 000).

Weiter gesperrt ist die 64 Meter lange Riesenwasserrutschbahn. Grund sind wiederholte altersbedingte Materialschäden und Abplatzungen, die bei Gebrauch der Rutsche zu Verletzungen führen könnten. Darüber hinaus sei die Dauer der erforderlichen Maßnahmen durch Personalmangel bei der mit den Reparaturarbeiten beauftragten Firma bedingt, so Lelonek. Er sei allerdings zuversichtlich, dass die Rutsche in dieser Saison nochmal eröffnet werde.

Mit Wildwasser: Wadim Zeller und Sohn Daniel (Bonndorf) genießen die Abkühlung. | Bild: Peter Rosa

Die Rutsche ist auch im Gemeinderat Thema. „Die Rutsche ist durch“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble jüngst in der Sitzung über den Zustand der 1984 gebauten Attraktion. Wann genau die Rutsche ersetzt wird, kam nicht zur Sprache. Derzeit beschäftige man sich mit verschiedenen Versionen und Angeboten, die anschließend dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden sollen, so Schäuble. Kurios: Auch die kleine Rutsche ist derzeit gesperrt. Konstruktionsbedingt werden beide Rutschen über dieselbe Pumpe versorgt. Steht die große Rutsche still, bleibt auch die kleine trocken.

Der Nichtschwimmerbereich des Lauchringer Fraibads bietet Besuchern verschiedene Attraktionen, wie einen Wildwasserkanal, Wasserspiele und zwei Rutschen. Diese sind derzeit aufgrund von Schäden aßer Betrieb. Schwere Gewitterwolken im Hintergrund sind im Sommer ein gewohnter Anblick im Lauchringer Freibad. In den meisten Fällen bleibt es hier aber – zumindest von oben her – trocken. Bild: Peter Rosa | Bild: Peter Rosa