von Sandra Holzwarth

Lauchringen – Die Franz Simmler GmbH& Ko KG feiert ihr 90-jähriges Jubiläum. Das Lauchringer Familienunternehmen wird in dritter Generation von Dr. Uta Simmler und ihrem Ehemann Norbert Münch geführt. Die Firma Simmler hat in unserer Region Geschichte geschrieben – eine sehr erfolgreiche und vor allem auch eine höchst genussvolle. Auf dem Firmenareal in Lauchringen werden aus Tradition die schönsten Früchte zu köstlichen Konfitüren verarbeitet. Aus den bescheidenen Anfängen im Jahre 1932 ist ein stattliches und modernes Unternehmen gewachsen, in dem 50 Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass den Kunden der Tag mit immer neuen Geschmackserlebnissen verwöhnt wird. In dritter Familiengeneration leiten Frau Dr. Uta Simmler und ihr Ehemann Norbert Münch das Familienunternehmen. Mit großer Leidenschaft, Kreativität und Innovationsgeist hat das Unternehmerehepaar die Firma in den vergangenen Jahren auf Erfolgskurs gehalten, sinnvolle Traditionen bewahrt, aber auch viele neue Ideen entwickelt und das Sortiment stetig erweitert. Heute bietet Simmler eine große Range an Produkten für Endverbraucher, Gastronomiefachhändler und Backfachhändler an. Ein hoher Qualitätsanspruch, Regionalität und Nachhaltigkeit prägen die Philosophie des Familienunternehmens. Wann immer möglich werden die Früchte regional bezogen und ein Unternehmensziel ist es, den Einsatz von heimischen Früchten weiter zu stärken. Eigens dafür wurde für die Schwarzkirsche, die in unserer Heimat stark vertreten ist, ein besonderer Platz im Simmler-Sortiment geschaffen. Eine ganze Produktserie wurde rund um diese leckere Frucht kreiert. Ein ähnliches Engagement erlebte die Quitte, die bei uns hervorragende Wachstumsbedingungen erlebt und dennoch waren einige alte Sorten beinahe ausgestorben. In Eigeninitiative hat die Familie Simmler neue Plantagen angelegt und diese bedrohten Sorten in ökologischem Anbau wieder zum Leben erweckt. Beim Konfitürenspezialisten Simmler werden nur hochwertige und aromatische Früchte verarbeitet, darauf achtet Uta Simmler explizit, „Wir sind sehr froh, dass wir auf langjährige und von Vertrauen geprägte Beziehungen zu unseren Lieferanten bauen können.“ Simmler- Konfitüren werden ganz natürlich, ohne Farb- und Zusatzstoffe hergestellt, einzig Zucker dient als Konservierungsmittel. Produziert wird im Lauchringer Werk das ganze Jahr, so dass Genießer sich immer über frische Konfitüren freuen können. Simmler bietet auf der Firmenhomepage eine Menge Informationen rund um seine Produktwelt, „Transparenz ist uns wichtig“, erklärt Uta Simmler, „Da wir selbst einen hohen Qualitätsanspruch haben, schätzen wir auch, wenn unsere Kunden wissen möchten, woher die Zutaten für unsere Produkte kommen.“ Rund 30 Sorten umfasst die Sortimentsvielfalt von Simmler, doch die leckeren Brotaufstriche für daheim sind längst nicht das einzige Produkt, welches die Spezialisten in Lauchringen herstellen. Auch Füllungen von Backwaren gehören zur Produktpallette. Die Kunden von Simmler sind im Fachhandel – sowie im Groß- und Einzelhandel beheimatet. „Wir sind breit aufgestellt“, bestätigt Carsten Rocholl (Leiter Vertrieb und Marketing im Hause Simmler). Wie wichtig das ist, hat sich gerade in der Corona-Krise deutlich gezeigt. Während die Umsätze im Bereich Hotel- und Gastronomie einbrachen, hat der Anteil an Endverbrauchern bei Simmler zugenommen. Viele Menschen haben während Homeoffice und Schulschließungen das Frühstück wieder für sich entdeckt. Das hat die Firma Simmler, trotz vieler Herausforderungen und Kurzarbeit, insgesamt gut durch die Krise kommen lassen. Mit einem kompletten Relaunch hat das Unternehmen im Jahre 2020 die Marke Simmler modernisiert und ihr ein gänzlich neues Image verpasst. Die frische und ansprechende Optik und der sonnige Slogan kommen bei den Kunden richtig gut an, was sich an einem Umsatzplus von fünf Prozent deutlich zeigt. Zahlreiche Auszeichnungen im Bereich der Produkte wie auch für die Unternehmensführung und den Klimaschutz bestätigen den Erfolgskurs. Vom Land Baden-Württemberg wurde das Unternehmerehepaar Simmler/Münch 2012 als Genussbotschafter ausgezeichnet.

Über die Region hinaus bekannt

Lauchringen (sho) In ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus ist Simmler als attraktive Marke etabliert. Das Unternehmen ist auf dem Weg noch weitere Märkte in ganz Deutschland und auch im Ausland zu erobern. „Wir möchten die Marke Simmler auch international bekannter machen, wir streben ein gesundes Wachstum an, aber immer mit Blick auf das, was unser Familienunternehmen leisten kann“, erklärt Uta Simmler und betont, „Qualität hat bei uns einen viel höheren Stellenwert wie die Quantität.“ Die Marke Simmler wird auf ganz unterschiedlichen Wegen über die Region hinausgetragen. Als Mitbringsel oder zum selbst Genießen werden Simmler-Produkte gerne von Besucher und Urlaubern eingekauft und weil sie so lecker sind, dann später über den Online-Shop wieder bestellt. Mit immer neuen Entwicklungen und Kreationen sorgt Simmler für Abwechslung und wird den aktuellen Trends gerecht. Dabei steht die Unternehmensphilosophie immer im Mittelpunkt: Kompromisslos beste Qualität auf allen Stufen. Produktqualität, Qualität in der Zusammenarbeit, Servicequalität und Lebensqualität. Im Jubiläumsjahr hat Simmler eine Menge vor: Fruchtliebhaber und Genießer dürfen sich auf ein Jubiläumspackage der Sonnenscheinmarke freuen. Außerdem werden neue Produkte die Genusswelt von Simmler erobern. Bewusste Ernährung steht dabei im Fokus. Simmler Aufstriche überzeugen mit vollem Fruchtgeschmack und sind deshalb auch zuckerreduziert sehr lecker. Auch auf Facebook und Instagram wird im Rahmen des Jubiläums viel geboten: spannende Neuheiten, attraktive Gewinnspiele, jede Menge Inspirationen und vieles mehr erwartet die Besucher. Und wer Simmler persönlich erleben möchte, ist im Lauchringer Shop auf dem Firmengelände herzlich willkommen. Dort gibt es nicht nur alle Konfitürenspezialitäten zu entdecken, es können vor Ort auch größer Gebinde gekauft werden. Simmler als Arbeitgeber Ein engagiertes Team von rund 50 Mitarbeitern unterstützt Uta Simmler und Norbert Münch in Produktion und Verwaltung. „Wir schätzen eine partnerschaftlich gute Zusammenarbeit und versuchen unseren Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen“, so die Inhaberin. Aus allen klassischen Bereichen der Lebensmittelbranche kommen die Facharbeiter, die bei Simmler tätig sind und dort die attraktiven Arbeitszeiten und freien Wochenenden sehr schätzen. Aber auch engagierte Menschen, die gerne lernen und sich weiterentwickeln möchten, können bei Simmler beruflich durchstarten. „Besonders freut mich, dass gerade junge Menschen sich für unser Unternehmen interessieren, weil wir uns dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben und sie sich damit identifizieren“, verrät Uta Simmler. Die Unternehmerin schätzt ein gutes Arbeitsklima und ihre engagierten, oft langjährigen Mitarbeiter. „Wir arbeiten mit mehreren Teams, die sich, wenn nötig, auch jederzeit gegenseitig unterstützen. Dadurch sind wir in der Produktion sehr flexibel, was sich schon oft als wertvoll erwiesen hat.“ Trotz einer technisch sehr modernen Produktion ist bei Simmler auch noch viel Handarbeit gefragt. Von der Lagerung über die Produktion bis hin zur Verpackung und dem Vorbereiten für den Versand passiert alles zentral vor Ort in Lauchringen. „Qualität hat bei uns einen viel höheren Stellenwert wie die Quantität.“ Uta Simmler, Geschäftsführung

Sonnenscheinmarke zum runden Geburtstag