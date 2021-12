von Herbert Schnäbele

In einer etwas anderen Art als in den vergangenen Jahren ist in diesem Jahr die Übergabe der im Rahmen der Weihnachtswunsch-Aktion von der Bevölkerung gespendeten Geschenke an die Kinder bedürftiger Familien in Lauchringen erfolgt. Während bisher ein Engel und der Weihnachtsmann die Geschenke kurz vor Weihnachten ausgetragen haben, wurden in diesem Jahr die vorgesehenen Empfänger gebeten, das jeweilige Geschenk im Rathaus abzuholen. Wegen der Pandemie wollten die Verantwortlichen eine zu intensive Kontaktaufnahme, bei der die beschenkten Kinder oft das Bedürfnis hatten, den Engel oder den Weihnachtsmann zu umarmen, vermeiden.

So wurden die in Betracht kommenden Eltern gebeten, das Geschenk für ihr Kind nach einem festgelegten Zeitplan abzuholen. Die vom Rathausteam unter der Regie von Tamara Wölm liebevoll verpackten Geschenke wurden dazu unter dem Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses deponiert. Überaus erfreulich sei es gewesen, dass alle 87 Wunschzettel mitgenommen und die Wünsche erfüllt wurden und so die Aktion wieder ein Erfolg gewesen sei, erläuterte Dominik Preiser vom Bürgerservice der Gemeindeverwaltung.