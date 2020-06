Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Oberlauchringen im spitzen Winkel gegen den Bordstein gefahren. Beim Aufprall habe sie die Kontrolle verloren und ist zu Fall gekommen. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrrad sei nur geringfügig beschädigt worden, so die Polizeiangaben.