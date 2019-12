Lauchringen vor 50 Minuten

71 Geschenke: Weihnachtswunschaktion der Gemeinden Lauchringen, Wutöschingen und des Kiwanis-Clubs verzeichnet Rekord

Insgesamt 71 Geschenke, die höchste Anzahl seit Bestehen der Weihnachtswunschaktion in Lauchringen, werden die beiden Engel der Gemeinde Lauchringen am 18. und 19. Dezember an Kinder bedürftiger Familien in Lauchringen überbringen.