Als einen großen Erfolgt in zweierlei Hinsicht konnte die Schule am Hochrhein die jüngste Ausbildungsbörse auf ihrem Schulgelände verbuchen. Neben der erstmals seit zehn Jahren angebotenen Online-Börse erreichte die Teilnahme von 62 Ausstellern und Anbietern an der Ausbildungsbörse vor Ort eine neue Höchstzahl. Über die sehr große Beteiligung freuten sich bei der Eröffnung Bürgermeister Thomas Schäuble und Schulleiterin Ulrike Stoll ganz besonders.

Die Ausbildungsbörse Die Ausbildungsbörse der Schule am Hochrhein gibt es seit zehn Jahren und ist neben den Börsen in Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen die dritte im Landkreis. Coronabedingt musste die Ausstellung 2020 kurz vor dem anberaumten Termin abgesagt werden, weshalb jetzt erst die neunte Ausstellung erfolgte. Erstmals wurde die Ausbildungsbörse bereits seit Januar mit einer Online-Börse gekoppelt, an der sogar 65 Aussteller teilgenommen haben. Man kann davon ausgehen, dass die Online-Börse den Besuch der Börse vor Ort begünstigt hat, weil viele Besucher sehr zielgerichtet und gut vorbereitet an den einzelnen Ausstellungsständen vorgesprochen haben.

Schäuble beglückwünschte die große Schar der Aussteller zu ihrem Entschluss, an der Börse teilzunehmen. „Ich selbst weiß auch in meiner Rolle als Arbeitgeber, wie schwer es inzwischen geworden ist, Auszubildende für unsere Ausbildungsberufe zu finden“, betonte er die Wichtigkeit der Börse.

Schulleiterin Ulrike Stoll bei der Begrüßung der Aussteller zusammen mit Bürgermeister Thomas Schäuble und einigen Helfern ihres Organisationsteams. Auf dem Bild (von links) Luis Weber, Leon Simmet, Bürgermeister Thomas Schäuble, Schulleiterin Ulrike Stoll, Chiara Gianotto, Lea Willmann. | Bild: Herbert Schnäbele

Auch Schulleiterin Ulrike Stoll freute sich über die hohe Beteiligung an der Börse und bedankte sich ganz besonders für das Engagement der Aussteller. „Es ist uns ein echtes Anliegen, dass wir unsere Schüler auf dem Weg ins Berufsleben begleiten und das geht nur mit Ihrer Hilfe“, verdeutlichte Stoll die besondere Rolle der Aussteller.

Sie stellte das Organisationsteam der Ausstellung um den Leiter des Sozialdienstes Sascha Travica vor und erläuterte kurz einen neuen Reiseführer für das ganze Ausstellungsgelände, da der bisherige Rahmenplan nicht mehr ausgereicht hatte. Sie ermunterte die Aussteller, aktiv auf die Schüler und Besucher zuzugehen und hoffte auf einen gewinnbringenden Tag für alle Beteiligten.

1000 Besucher informieren sich

Pünktlich zum Beginn der Ausstellung um 10 Uhr setzte ein stark zunehmender Besucherstrom ein, sodass in kurzer Zeit viele Ausstellungstände stark frequentiert waren. Im Laufe des Tages dürften nahezu 1000 Besucher die Ausstellung besucht haben.

Durch die Vielzahl der Aussteller wurde eine besonders breite Palette von Berufsmöglichkeiten angeboten. Sie reichte von vielen handwerklichen und technischen Berufen über den medizinischen und pflegenden Bereich bis zu Studienmöglichkeiten oder verwaltungsbezogenen Berufen in Behörden oder staatlichen Einrichtungen.

Am Stand der Ausbildungskoperation zwischen den FirmenHectronic und Dunkermotoren in Bonndorf (HeDu) konnte man als Ergebnis eines Ausbildungsprogrammes ein Steuerungsgerät für einen „Schokilader“ bewundern. Solche Steuerungsgeräte finden bei einer Vielzahl von Apparaten Verwendung. Die beiden Firmen bieten mehrere Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Elektro, Metall, Mechanik sowie im kaufmännischen Bereich mit den dazu gehörenden Studiengängen an. Rechts Christian Haberstroh, technischer Ausbildungsleiter Dunker Motoren Bonndorf. | Bild: Herbert Schnäbele

Besonders ins Blickfeld fielen zum Beispiel die neuen Studienmöglichkeiten der Fachhochschule des Mittelstandes ab Oktober 2023 in Waldshut. Durchgängig bestätigten viele Aussteller, dass es im Laufe des Tages auffallend viele qualitativ gute und vielversprechende Gespräche gegeben habe und viele Besucher gut vorbereitet gewesen seien.

Flankierend zur Ausstellung nutzten die unteren Klassen mit Unterstützung durch die Eltern die Gelegenheit, mit einem bemerkenswerten kulinarischen Angebot ihre Klassenkasse aufzubessern. Ulrike Stoll und Sascha Travica freuten sich zum Schluss über den guten Verlauf der Börse in einer auffallend höflichen und freundlichen Atmosphäre und stellten übereinstimmend fest: „Es war tatsächlich für alle Beteiligten ein sehr gewinnbringender Tag.“

