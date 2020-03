von Herbert Schnäbele

Vermutlich wegen der derzeitigen Infektionsgefahr war die Hauptversammlung des Turnvereins deutlich schwächer besucht, als bisher üblich. Dennoch begrüßte die Vorsitzende Brigitte Weber rund 50 Mitglieder, darunter einige Ehrenmitglieder und als Bürgermeisterstellvertreter Gemeinderat Rainer Höhl im Gasthaus „Adler“.

Nach dem Totengedenken für die beiden im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder Harald Tress und Ulla Hannemann gab die Vorsitzende in ihrem Geschäftsbericht einen Überblick über die allgemeinen Anlässe, wie zum Beispiel die Mitwirkung bei der Dorfpuztete, beim Nachttriathlon mit 25 Streckenposten, bei der „Nacht der Kulturen“ oder beim Adventsmarkt.

Weitere herausragende Ereignisse im Vereinsjahr waren unter anderem die Vereinsmeisterschaften im Geräteturnen, das traditionelle Übungsleitertreffen, der sechste Fitnesstag für Familien sowie das Nikolausturnen. Weber bedankte sich wiederholt bei den zahlreichen Übungsleitern und allen Helfern für ihr großes Engagement mit dem Hinweis: „Ohne euch könnten wir nicht bestehen, ihr seid der Motor des Vereins.“

In ihrer Statistik stellte sie heraus, dass die 62 Übungsleiter und neun Jugendliche als Helfer insgesamt 3184 Arbeitsstunden geleistet hätten. Außerdem freute sie sich über 55 Neuzugänge und den hohen Anteil von 46 Prozent Vereinsmitgliedern im Alter bis 17 Jahren.

Der Verein Der TV Lauchringen wurde 1925 gegründet. Er ist mit 1071 Mitgliedern der größte Verein in Lauchringen. 62 Übungsleiter, davon 27 mit C- und B-Lizenzen, sowie neun Jugendliche Helfer im Übungsleiterbetrieb engagieren sich in fünf Abteilungen, bei der Sportabzeichenablegung und in einer „Jugendstruktur“. Sie haben 2019 insgesamt 3184 Übungsleiterstunden (ohne Vorstandsarbeit) geleistet. Vorsitzende ist seit 2006 Brigitte Weber, Telefon 07741/67 12 49. Informationen im Internet (www.tv-lauchringen.de).

Über zahlreiche Aktivitäten berichteten die Abteilungsleiter Ernst Aerni (Ski- und Snowboardabteilung), Feridon Golshani (Basketball), Roland Heß (Badminton und Volleyball) und Detlef Lehmann (Turnen). Markus Albiez erstattete einen sehr soliden Kassenbericht mit beträchtlichen Umsätzen. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Rainer Höhl überbrachte den Dank der Gemeinde und leitete die Teilvorstandswahlen, bei denen der stellvertretende Vorsitzende Detlef Lehmann, Kassier Markus Albiez und als Beisitzer Sebastian von Schnurbein (in Abwesenheit), Achim Nothdurft und Nicolas Henss in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Für langjährige Mitgliedschaft und Übungsleitertätigkeit wurden neun Mitglieder geehrt. Veronika Restle gehört dem Turnverein seit 50 Jahren an. Seit 40 Jahren sind Hildegard Hofer, Silvia Bucher, Margreth Binner (40), Hildegard Maier (40) und Alma Bomsdorf (mit 92 Jahren ältestes aktives Mitglied) im Verein. Seit zehn Jahren engagieren sich Dietmar Lang, Detlef Lehmann und Leoni Müller als Übungsleiter. Mit dem Ausblick der Vorsitzenden für das neue Jahr und einer kurzen Aussprache endete die Versammlung. Über die Ablegung der Sportabzeichen berichten wir separat.