Eine überwältigende Hilfsbereitschaft hat die Lauchringer Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei am Sonntag ausgelöst. Bei der eintägigen Verkaufsaktion in der Gemeindehalle Unterlauchringen von 11 bis 18 Uhr wurden rund 50.000 Euro erlöst.

Die türkischen Religionsgemeinschaften in Lauchringen haben zusammen mit dem türkischen Fußballverein AGS und dem Förderverein der türkischen Schulen in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde zum Spendenverkauf eingeladen.

Die Verantwortlichen der türkischen Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei (von links) Sernaf Asik (Milli Görüs), Murat Timucin (Vuslat), Elife Kizilhan (CDU-Kreisgeschäftsführerin, Gesamtorganisation), Feti Ayhan (CDU-Ortsverband Lauchringen, Gesamtorganisation), Selma Stockinger (Förderverein türkische Schulen), Felix Schreiner (Vorsitzender CDU-Ortsverband Lauchringen), Burhan Yildiz (Diyanet), Banu Kisa (Förderverein türkische Schulen), Numan Asik (Milli Görüs) und Ismer Adakli (Fußballverein AGS). | Bild: Herbert Schnäbele

Dabei wurden vielfältige türkische Speisen, Getränke, Gebäck und sonstige Spezialitäten zum Verzehr in der Halle oder zum Kauf angeboten. Zusätzlich gab es einen Flohmarkt für vielerlei Gebrauchsgegenstände, Bastelarbeiten und Spielsachen.

Großer Andrang herrschte den ganzen Tag über bei der türkischen Spenden- und Verkaufsaktion in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Im Vordergrund die vom Lauchringer Kindergarten „Kita Kinderwelt“ angebotene Kinderbetreuung. | Bild: Herbert Schnäbele

Sämtliche Handarbeitsartikel sind von den türkischen Gruppierungen und Privatfamilien in eigener Regie hergestellt und für den Verkauf zur Verfügung gestellt worden. Die Haushaltsgegenstände und Spielwaren wurden von mehreren Lauchringer Firmen gespendet.

Der weitere Verlauf der Spendenaktion Auch nach der Verkaufsaktion werden weitere Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Spenden können über das Spendenkonto der Gemeindeverwaltung Lauchringen überwiesen werden. IBAN: DE43 6845 2290 0014302053, BIC: SKHRDE6W, Verwendungszweck: Erdbebenhilfe. Die Spenden können steuerlich abgesetzt werden. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Überweisungsbeleg als Nachweis. Bei Spenden ab 100 Euro stellt die Gemeinde Lauchringen Spendenbescheinigungen aus.

Den ganzen Tag über herrschte großer Andrang. Bereits ab 11 Uhr begann ein starker Zulauf, kurze Zeit später herrschte durchgehend bis zum Abend großer Andrang an den Verkaufsständen und an den Kuchen- und Getränketheken.

Merve Cavdar (“Unique bei Merve“, links) und Ümmühan Celikel (“By Celi“), spendeten ihren gesamten Warenbestand ihrer Kleingewerbe für die Verkaufsaktion. | Bild: Herbert Schnäbele

Hauptorganisatorin Elife Kizilhan von der CDU-Kreisgeschäftsstelle Waldshut-Tiengen begrüßte die Besucher und bedankte sich bei der Gemeinde Lauchringen, bei Vereinen wie die Fußballclubs AGS und SC Lauchringen, beim CDU-Ortsverband Lauchringen sowie beim Handels- und Gewerbekreis Lauchringen für die erfolge Unterstützung.

Zahlreiche Handarbeitsartikel, die von den türkischen Veranstaltern und Helfern kurzfristig in eigener Regie für die Verkaufsaktion hergestellt worden waren, wurden bei der Verkaufsaktion in der Gemeindehalle Unterlauchringen zum Verkauf angeboten | Bild: Herbert Schnäbele

Nach einem Eröffnungsgebet des Iman Ridvan Esin hieß CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner die Besucher willkommen und überbrachte die Grüße des verhinderten Bürgermeisters Thomas Schäuble. Schreiner rief die schrecklichen Ereignisse des Erdbebens in Erinnerung.

Kosmetikerin Ebru Ergenc (Bild) bastelte und fertigte innerhalb von zwei Wochen mit einigen Kindern vom Erdbeben indirekt betroffener Familien Kerzen, Geschirrtücher und Tragetaschen für die Verkaufsaktion. | Bild: Herbert Schnäbele

„Es ist sehr wichtig, dass wir alle zusammenstehen, um zu helfen. Es gilt weiter mit anzupacken, um das zu leisten, was wir leisten können“, so Schreiner. Er regte eine Wiederholung der Hilfsaktion an, um die Hilfe in Lauchringen in nächster Zeit zu verstetigen. Danach übergab er 1000 Euro an die Verantwortlichen der Verkaufsaktion. Das Geld erzielte der CDU-Ortsverband an zwei Bratwurstständen am Samstag in Lauchringen.

Der CDU-Ortsverband Lauchringen überreichte den Erlös einer spontanen Verkaufsaktion am Samstag in Lauchringen an die Verantwortlichen der Hilfsaktion. Auf dem Bild (von links) Felix Schreiner, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Lauchringen, Simon Herzog, Vorsitzender Junge Union Lauchringen und Bernd Baldischwieler, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Lauchringen. Im Hintergrund die Verantwortlichen der türkischen Verkaufsaktion in der Gemeindehalle Unterlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter richtete im Verlauf des Nachmittages ein Grußwort an die Besucher und zeigte sich sehr beeindruckt von der großen Resonanz der Veranstaltung.

„Alles ausverkauft“, berichtete am Abend Hauptorganisatorin Elife Kizilhan mit großer Freude, aber auch sichtbar erleichtert nach einem großen Arbeitspensum, das sie absolviert hatte.

