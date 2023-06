Lauchringen – Vor fast genau zwei Jahren feierte die Gemeinde Lauchringen ihren 50. Geburtstag und konnte mit stolz auf eine geglückte Fusion zurückblicken. Was 1971 mit dem Zusammenschluss der beiden, bis dahin selbstständigen Gemeinden Ober- und Unterlauchringen seinen Anfang nahm, hat sich zu einer großen Erfolgsgeschichte entwickelt, die auch im Landkreis eine Vorbildfunktion eingenommen hat. Lauchringen präsentiert sich heute als moderne, innovative, ja visionäre und familienfreundliche Gemeinde.

Attraktiver Standort für Gewerbe, lebendiger Einkaufsort, ein buntes Vereinsleben, viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aber auch ein Wohnort mit einer hohen Lebensqualität – für das alles steht die Gemeinde Lauchringen heute.

In Lauchringen sind Visionäre am Werk

Lauchringen hat sich nicht nur weiterentwickelt, sondern in vielen Bereichen Geschichte geschrieben. Mit dem Riedpark ist in der geografischen Mitte von Lauchringen auf 6,4¦Hektar ein in der Region einzigartiges Quartier entstanden, welches Wohnraum, Versorgung, soziale Einrichtungen und öffentlichen Raum für Spiel und Begegnungen vereint. Das Quartier umfasst rund 220 Wohneinheiten, Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleistungsunternehmen, Familienzentrum, Kindergarten, Seniorenwohngruppe, Lebenshilfe und steht kurz vor seiner Fertigstellung. „Derzeit ist noch ein Gebäude im Bau und der Bertold-Schmidt-Park wird gerade angelegt“, erklärt Bürgermeister Thomas Schäuble. „Der Riedpark vollendet, was mit der Gemeindefusion begonnen und mit dem Bau des gemeinsamen Freibades und der Hauptschule weitergetragen worden ist: Ein Projekt das zusammenführt.

Doch noch bevor der letzte Bagger den Riedpark verlassen hat, werden bereits weitere wichtige Kapitel der Gemeindegeschichte fortgeschrieben: An einem Nahwärmenetz, welches in circa zehn Jahren die gesamte Gemeinde Lauchringen versorgen kann, wird bereits auf Hochtouren gearbeitet. Von Oberlauchringen ausgehend werden dort die ersten kommunalen Gebäude und private Haushalte am Lindenplatz bereits zur kommenden Heizperiode angeschlossen.

Ebenfalls am Lindenplatz wird derzeit ein denkmalgeschütztes Gebäude zu einem Gemeindehaus umgebaut, in das auf 1100 Quadratmetern Fläche ein Gemeindesaal, die örtliche Bibliothek, ein Café, ein Laden für regionale Produkte, ein Repair-Café und örtliche Vereine einziehen werden. Das Altdorf bekommt mit dem neu gestalteten Lindenplatz ein frisches Gesicht und wird den Ortskern wieder mit Leben erfüllen. Nur wenige Meter weiter steht die Generalsanierung der Gemeindehalle in den Startlöchern. Gegenüber dem Lauchringer Schwimmbad, in direkter Nachbarschaft zum Abenteuerland entsteht in absehbarer Zeit ein Naturkindergarten. Es bewegt sich also vieles in Oberlauchringen.

Lauffenmühle-Areal

Das größte Projekt der kommenden Jahre wird derzeit allerdings in Unterlauchringen entwickelt. Die 7,5 Hektar große Industriebrache der Lauffenmühle wird zu einem weiteren Quartier entwickelt, mit großzügigen Flächen für Wohnen, Arbeiten und Kultur. „Neben einem Gründerzentrum, das Raum für Start-Ups und Co-Working-Plätze“ bietet, können sich auch etablierte Unternehmen und leichtes Gewerbe ansiedeln, außerdem soll die ehemalige Baumwollhalle erhalten bleiben und zu einem Kultur- und Eventbereich ausgebaut werden“, verrät Bürgermeister Thomas Schäuble und erklärt, „Mir war schnell klar, dass auf dem Areal etwas besonderes entstehen muss, um die Wunden der Lauffenmühle-Schließung zu stillen.“ Im Rathaus von Lauchringen steht bereits ein Modell des zukünftigen Lauffemühle-Areals, welches nach den Plänen des Büros K9 aus Freiburg gefertigt wurde, dass den städtebaulichen Architekten-Wettbewerb gewonnen hat. Was dieses Modell auf etwas mehr als einem Quadratmeter zeigt, lässt Großes erahnen.

Lebendige Infrastruktur

Zwei Grundschulen und eine Werkrealschule sichern in Lauchringen die Bildung, drei Kindergärten- und Tagesstätten sowie das Familienzentrum bieten eine umfangreiche Kinderbetreuung, mehr als 70 Vereine prägen das gesellschaftliche Leben.

Rund 70 Nationen leben heute in der Gesamtgemeinde zusammen. Lauchringen hat sich der Herausforderung von kultureller und religiöser Vielfalt schon früh gestellt und Integration als Chance erkannt. Heute leben Menschen unterschiedlicher Kulturen meist friedlich zusammen, gut ins Gemeinde- und Vereinsleben, in Schulen und Kindergärten integriert. Neben katholischen und evangelischen Kirchen gibt es in Lauchringen auch Moscheen, sodass jeder seinen Glauben leben kann.

Gewerbeschau

Auf dem Lauffenmühle-Areal findet am 17. und 18. Juni eine Gewerbeausstellung statt. Am Samstag von 10 bis 1 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Gewerbeausstellung bietet Live-Vorführungen, Bühnenprogramm mit Musik und Tanz und am Samstagabend spielen die „Spätzünder“, ab 18 Uhr.

20 Mitgliedsbetriebe konnten gewonnen werden, die an diesem Wochenende mit Ständen und Auftritten auf der Bühne ihre Leidenschaft für das Handwerk präsentieren.

Für die Kleinen gibt es eine Minidampfbahn im Kinderbereich, Hüpfburg und Mitmachstationen im Handwerkerpark.