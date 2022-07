Lauchringen – Bereits zum fünften Mal organisiert der Handels- und Gewerbeverein die Lauchringer Triathlon-Nacht. Auch nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Begeisterung ungebrochen – von den 300 Startplätzen sind bereits knapp 250 vergeben. Die Anmeldung ist noch bis zum 28. Juni, beziehungsweise bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits über das Anmeldeportal möglich, dieses ist unter www.triathlon-lauchringen.de verlinkt.

Neben erfahrenen Athleten sind die Distanzen von 400 Meter Schwimmen im Freibad Lauchringen, 18 Kilometer Radfahren und eine fünf Kilometer Laufstrecke auch für Triathlon-Einsteiger gut zu bewältigen. Das, in der Region einzigartige Konzept – die Verbindung einer Sportveranstaltung mit „Feierabend-Flair“und großem Rahmenprogramm – zieht Starter aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz an.

Der Startschuss für alle Teilnehmer erfolgt am Freitag,

1. Juli um 19 Uhr, gerne darf hier kräftig unterstützt und angefeuert werden. Der Eintritt ist kostenlos. Für alle, die selbst nicht teilhaben können, ist ebenfalls einiges geboten im Freibad Lauchringen. Die Bewirtung und das Rahmenprogramm starten bereits ab 18 Uhr mit einer Show der Rock ‚n’ Roll-Kids. Um 19 Uhr gehen die ersten Triathleten an den Start und bis die letzten Läufer im Ziel sind werden die Magic Diamonds sowie die Band X-Bluesive die Sportler und Zuschauer im Zielraum unterhalten. Die Bewirtung übernimmt das Team um Enzo vom Eiscafe Pinocchio. Die Moderation wird wie in den vergangenen Jahren von Andy Voice erfolgen. Nach der Siegerehrung, gegen 22.15 Uhr, wird X-Bluesive die Gäste mit launiger Musik in die Sommernacht begleiten. Das Ende der Veranstaltung ist um 23 Uhr.