Lauchringen vor 2 Stunden

32-Jähriger zeigt sich unbelehrbar: Mann kassiert zwei Anzeigen wegen Fahrens trotz Fahrverbot

Gleich zwei Anzeigen kassierte am Sonntag ein 32-jähriger Mann, weil er trotz eines Fahrverbots am Lenker saß. Erst auf der A 98 bei Lauchringen, dann, kurz nach Mitternacht, in Stuttgart.