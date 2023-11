Lauchringen (sho) Wer sich in jeder Lebenslage einen klaren Durchblick wünscht, der ist bei Duo Optik in Lauchringen in den besten Händen. Die staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptikermeisterin Stephanie Ullrich und ihr Team sind seit 30 Jahren persönliche und kompetente Ansprechpartner rund um die perfekte Brille.Zum Firmenjubiläum bietet Stephanie Ullrich eine attraktive Rabattaktion, die ganz im Zeichen des 30. Geburtstages steht. Es lohnt sich also, jetzt über eine neue Brille nachzudenken.

Gutes Sehen mit Kompetenz und Herzblut

Gutes Sehen ist ein Stück Lebensqualität. Mit Kompetenz, Herzblut und Erfahrung sorgt sich das Team bei Duo Optik um das Wohlergehen der Augen und findet für alle Wünsche und Probleme individuelle und maßgeschneiderte Lösungen.

Im Fachgeschäft in der Lauchringer Hauptstraße finden die Kunden nicht nur eine große Auswahl an modischen Brillenfassungen, sondern erfahren auch erstklassigen Service und präzises Handwerk, so dass sie lange Freude an der neuen Brille haben. Vom computergesteuerten Ausmessen der Augen bis hin zum Einschleifen der Gläser bietet Duo Optik alle Dienstleistungen unter einem Dach. Die Brillenprofis erstellen mit jedem Kunden ein ganz persönliches Sehprofil, und unterstützen bei der Auswahl der passenden Fassung und der Brillengläser.

Bei Duo Optik sind modernste Technik und traditionelles Handwerk eng miteinander verbunden. In der hauseigenen Werkstatt wird jede Brille individuell und mit höchster Präzision passgenau angefertigt. Ob leichtes Kunststoffglas, spezielle Schutzgläser mit UV-und Blaulichtfilter für ermüdungs -und blendfreies Sehen, ein hochwertiges Gleitsichtglas oder medizinische Filtergläser – mit den modernen Optikergläsern bleiben keine Wünsche offen. Das Myopie-Management für ihre jüngsten Kunden liegt Stephanie Ullrich sehr am Herzen: „Mit Hilfe von Spezialgläsern lässt sich die Kurzsichtigkeit bei Kindern heute verlangsamen“.

Innovative Weiterentwicklung

Eltern können sich über diese innovative Weiterentwicklung bei der Augenoptikermeisterin gerne beraten lassen.

Die Fassung wackelt, der Bügel drückt oder die Brille ist heruntergefallen? Kein Problem für die Kunden von Duo Optik: kleine Reparaturen und Anpassungen erledigen Stephanie Ullrich und ihr Team meist ohne Wartezeit. Außerdem genießen Kunden von Duo Optik ein ganzes Brillenleben lang einen Rundum-Service mit kostenlosem Brillenchecks, Gläserreinigung und Reinigungsspray für zu Hause.

Dem perfekten Seh-Komfort hat sich Stephanie Ullrich verschrieben, als sie 1993 ihr Fachgeschäft in der Lauchringer Hauptstraße 54 gemeinsam mit einem Kompagnon eröffnete. Acht Jahre später erfolgte der Umzug in die eigenen Geschäftsräume in der Hauptstraße 75. Mit Augenoptikerin Monika Meier und der Groß- und Außenhandelskauffrau Barbara Kostenbader steht Stephanie Ullrich ein engagiertes Team zur Seite, dass in jüngster Zeit durch Ehemann Andreas Ullrich weitere Verstärkung erfährt.

Von der praktischen Sehhilfe zum modernen Accessoires

Die Brille hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von der praktischen Sehhilfe hin zum modischen Accessoire entwickelt, welches, sorgfältig ausgewählt, jedem Gesicht das gewisse Etwas verleiht. Fachlich, wie auch modisch ist Stephanie Ullrich immer auf dem neusten Stand und bietet ihren Kunden passende und innovative Brillen für wirklich jede Lebenslage. Die aktuellen Trends der Brillenmode von elegant bis stilvoll, von klassisch bis ausgefallen und von bunt bis transparent, dazu Brillen für Sportler, Sonnenanbeter und für Kinder.

Wer die unsichtbare Alternative bevorzugt, findet bei Duo Optik auch die passenden Kontaktlinsen.