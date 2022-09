Lauchringen vor 2 Stunden 25 Mannschaften lassen beim Bouleturnier in Lauchringen die Kugeln rollen Große Beteiligung am Bouleturnier des Deutsch-Französichen Freundeskreises Lauchringen-St. Pierre de Chandieu im Parkwald.

Die drei erstplatzierten Mannschaften, links in blau die Mannschaft „Little Italy“ aus Wutöschingen/Klettgau (2. Platzi), rechts in grün „Möchtegern“ aus Lauchringen (3. Platz), in der Mitte „Bächle Clan“ aus Bad Säckingen (1. Platz). | Bild: Rudi Franck