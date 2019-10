Lauchringen – Ein Lauchringer Traditionsunternehmen feiert 25-jähriges Bestehen. Im Januar 1994 von Stefan Asprion gegründet, setzt Asprion Ofenbau bis heute auf Qualität und Fachkunde rund um die edlen Wärmespender mit der besonderen Ausstrahlung. Auch Kunden dürfen sich auf Geburtstagsgeschenke freuen: Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, zwischen 12 und 17 Uhr, lädt die Firma ein zum Tag der offenen Tür. Parallel zum Sonntagsverkauf während des Lauchringer Herbstmarkts gibt es bei Asprion Ofenbau 25 Prozent Ermäßigung auf alle Zusatzoptionen. Das heißt: der Wunschofen kann ganz nach den eigenen Wünschen mit den bestehenden Optionen individualisiert werden.

Auch sonst bietet Asprion Ofenbau alles, was sich Kunden lodernder Wärme wünschen. Das Angebot reicht von Kachel-, Gas-, Grund- und Kaminöfen, über Herde und Schornsteine bis hin zu Gartengrills und Pizzaöfen sowie einer breiten Palette an Zubehör. Die Zukunft des Ofenbaus ist bereits heute im Sortiment: Öfen mit elektronischer Abbrandsteuerung. Mithilfe von Temperaturfühlern führt der Ofen automatisch die optimale Menge an Sauerstoff zu. Auf diese Weise wird die Effizienz des Brennstoffs maximiert und das Entstehen von Feinstaub minimiert. Darüber hinaus sind Ofenbaumeister Stefan Asprion und sein Sohn Mark, gelernter Ofenbauer, wahre Spezialisten ihres Handwerks. Der Innungsbetrieb plant und realisiert gemeinsam mit seinen Kunden Ofenprojekte mithilfe von 3D-Software. So ist das Ergebnis bereits von vornherein ersichtlich. Sanierung, Wartung und Tausch von alten Ofeneinsätzen gegen neue gehören ebenfalls zum Dienstleistungsspektrum des Lauchringer Unternehmens. Welches Modell es schlussendlich sein soll, können Interessierte am Tag der offenen Tür, oder einfach zwischendurch, im neu eingerichteten Ausstellungsraum entscheiden. Auf über 100 stilvoll eingerichteten Quadratmetern präsentiert Asprion eine vielseitige Auswahl an verschiedenen Geräten. Viele sind in Betrieb und geben einen guten Eindruck von der gemütlichen Wärme, die mit dieser Aura nur ein holzbetriebener, eleganter Ofen ausstrahlen kann. Mietgeräte für Geburtstage und Firmenevents runden das Angebot ab. „Ich war schon immer Feuer und Flamme“, schwärmt Stefan Asprion von seinem Beruf, den er bis heute mit voller Leidenschaft ausübt. Gerne können sich Interessierte hier über eine Ausbildung informieren. Gefragt sind nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch Kreativität und ein Schuss Physikverständnis.