Der 25-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Zu dem Unfall ist es laut Polizeibericht gekommen, als ein Audifahrer, der aus Richtung Klettgau kam, in einer langgezogenen Rechtskurve kurz nach der Abzweigung zur L 162 auf die Gegenfahrbahn geriet, wo er mit dem entgegenfahrenden Opel-Lieferwagen zusammenstieß.

Durch die Kollisionswucht wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und blieben in einem angrenzenden Feld liegen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 55 000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Polizei hat beim Audi-Fahrer eine Blutprobe erhoben, die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen sucht nach Unfallzeugen (Kontakt 07751/89630). Ebenso sind Beobachtungen zum Fahrverhalten des Audi-Fahrers vor dem Unfall für die Ermittlungen von Bedeutung.

Wem der hochmotorisierte dunkle Audi am Montagabend aufgefallen ist, wird gebeten, sich ebenso zu melden.