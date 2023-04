Das Tanzbein schwingen wie vor 100 Jahren. Das haben gut 200 Gäste dieses besondere Ereignis in den ebenfalls vor etwas mehr als 100 Jahren erbauten Schlosserei der ehemaligen Lauffenmühle in Lauchringen genossen. Die Veranstaltung traf den Nerv vieler und lockte Gäste von Lörrach, Freiburg über Zürich bis Stockach an.

Der Verein Schauplatz lud dazu ein, natürlich stilecht im zwanziger-Jahre-Outfit zu feiern und begeisterte das Publikum mit der Band Dr. No and his Jazztigers. Die swingigen Bläser und der jazzige Beat ließen kaum eine Hüfte unbewegt. Wer im Anschluss noch nicht genug vom Rhythmus der Goldenen Zwanziger hatte, tanzte einfach weiter zum Elektro-Swing, den DJ Rollin‘ Barrel Jay bis in die Morgenstunden aus den Boxen hallen ließ.

Wer den Abend nicht trocken erleben wollte, tauschte erstmal an der Bank Euro gegen fünf Millionen Mark-Scheine. Diese konnten dann gegen zeitgemäße Getränke wie Gin Fizz oder Schaumwein eingetauscht werden. Originale Fotografien aus den 20er- und 30er-Jahren der alten Spinnerei und der damals noch kleinen Ortschaft Lauchringen machten die Zeitreise komplett. Voller Begeisterung und mit müden Beinen verließ das Publikum diesen besonderen Abend.

Der noch junge Lauchringer Kulturverein Schauplatz zeigt sich begeistert vom Erfolg der Tanznacht und verkündet: „Gerne dürfen sich engagierte Leute dem Verein anschließen.“ Ein unverbindliches Vorbeischauen zum Vereinsstammtisch in der alten Schlosserei am 5. jedes Monats ist jederzeit möglich. Start ist in der Regel 19 Uhr. Hier werden Ideen zu Veranstaltungen und der Instandhaltung der Schlosserei gesammelt. Mit viel Arbeit und Liebe zum Detail haben die Vereinsmitglieder bereits die Schlosserei von einer rauen Werkstatt in eine Perle für kulturelles Treiben hergerichtet. Eine Bühne für Künstler soll erschaffen werden ohne den Räumlichkeiten ihren Charme zu nehmen, so der Verein.

Weitere Informationen gibt es im Internet (www.schauplatz-lauchringen.de) oder per E-Mail (info@schauplatz-lauchringen.de).