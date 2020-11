von sk

Um 22:40 Uhr sollte der 19-Jährige in Unterlauchringen kontrolliert werden. Er ignorierte jedoch die Anweisungen der Polizei und flüchtete. In Oberlauchringen konnte der junge Mann überholt werden. Als er versuchte, rechts am abbremsenden Streifenwagen vorbeizufahren, touchierte er den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sein Roller leicht beschädigt. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige keinen Führerschein hat und die der Roller unzulässig „frisiert“ worden war. Anstelle der erlaubten 40 Km/h lief das Gefährt mindestens 70 Stundenkilometer. Der Roller wurde sichergestellt.