Küssaberg/Lauchringen vor 4 Stunden

16-Jähriger benötigt Stammzellspende: Handballclub Lauchringen organisiert Typisierungsaktion

Jugendlicher aus Küssaberg ist an Leukämie erkrankt. HC Lauchringen ruft dazu auf, sich bei der DKMS zu registrieren. Typisierungsaktion am 11. März, von 12.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Lauchringen.