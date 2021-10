von Herbert Schnäbele

Mit fast 1000 Besuchern hat die Fotoausstellung der Gemeinde Lauchringen zu ihrem 50-jährigen Bestehen eine unerwartet hohe Resonanz in der Bevölkerung hervorgerufen. Mit mehr als 100 Bildern, 18 Luftbildern, davon mehrere Aufnahmen in Großformat, sowie einer Video- und zwei Tonbildschauen haben die Urheber der Ausstellung die vergangenen 50 Jahre der Gesamtgemeinde Lauchringen sehr anschaulich in Szene gesetzt.

Lauchringen 18 Luftbilder zeigen die rasante Entwicklung der Gemeinde Lauchringen in den vergangenen 50 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausstellung bot an zwei Wochenenden einen chronologischen Überblick über die umfangreichen Baumaßnahmen und die neuen Baugebiete der Gemeinde, über besondere Personen und Amtsträger in den vergangenen 50 Jahren sowie über besondere Ereignisse und Veranstaltungen. Bürgermeister Thomas Schäuble zeigte sich im Rückblick zur Ausstellung hocherfreut über die große Resonanz. „Der gute Besuch der Veranstaltung und die vielen positiven Rückmeldungen haben mich total überrascht“, resümiert Schäuble.

Besondes für die historischen Aufnahmen, hier das Schwimmbadgelände im Jahre 1977 (erstes Bild von rechts), interessierten sich Marietta und Dieter Michel aus Lauchringen, sowie Mike Schinkel vom Klimabeirat Lauchringen. Auf dem Bild (von links) Mariatta Michel, Organisator Rudi Franck, Dieter Michel und Mike Schinkel. | Bild: Herbert Schnäbele

„Als positiven Nebeneffekt haben wir mit der Erarbeitung der Ausstellung unser digitales Bildarchiv für künftig ähnliche Zwecke sowie für unsere Nachwelt deutlich erweitert und verbessert.“ Dafür gebühre dem Hauptorganisator Rudi Franck und seinem ganzen Team ein ganz besonderes Dankeschön, betonte Schäuble. Rudi Franck stellte fest, dass es mit der Ausstellung gelungen sei, sehr viele Bürger aus Lauchringen und der näheren Umgebung anzusprechen.

Lauchringen Das Duell in Lauchringen entscheidet Felix Schreiner klar für sich Das könnte Sie auch interessieren

Insbesondere die acht großen Luftbilder am Beginn des Rundganges hätten die Besucher besonders in ihren Bann gezogen, stellten sie doch besonders deutlich die Entwicklung der Gemeinde dar. Die Arbeit der vergangenen Monate sei durch den sehr guten Besuch geschätzt und gewürdigt worden. Er bedankte sich bei allen Einwohnern, die mit der Überlassung von Bildmaterial die Ausstellung ermöglicht hatten.