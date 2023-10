Küssaberg – Zwei Jubilarinnen hat Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber geehrt: Elvira Rapp ist seit 25 Jahren im Öffentlichen Dienst, Birgit Ebi seit 40 Jahren. Rapp begann ihre Ausbildung 1998 in der Großen Kreisstadt und ist seit 2001 in Küssaberg. Dort half sie zunächst im Bürgerservice und war ab 2006 im Rechnungsamt verantwortlich für Gebühren, Gemeindesteuern, Mithilfe im Lohnwesen und mehr. Nach der Heirat und den Geburten der Töchter Hanna und Klara kam sie nach der Elternzeit wieder ins Rechnungsamt. Dort ist sie zuständig für Einnahmen/Ausgaben, Hundesteuer, Kindertageseinrichtungen und die Grundschule.

Birgit Ebi, die gute Seele der Gemeinde, ist seit 40 Jahren im Dienst. „Birgit Ebi ist seit vielen Jahren unsere Sachgebietsleiterin und natürlich die Leiterin des Bürgerbüros. Unter der Bevölkerung in Küssaberg ist sie oftmals bekannter als der Bürgermeister, was auch mit ihrem breiten Aufgabenfeld zu tun hat“, würdigte Weber. Ebi ist seit 1986 bei der Gemeinde beschäftigt und eine der beiden längsten Mitarbeiter, neben Ludwig Nies aus der Rechnungsabteilung. Sie erlebte drei Bürgermeister und sechs Ratschreiber. Auf die Stellenausschreibung waren damals viele Bewerbungen eingegangen, Birgit Ebi wurde genommen. „Und dies war für unsere Gemeinde ein Glücksgriff. Birgit Ebi steht gerne mit Menschen in Kontakt, ist warmherzig, hilfsbereit und lösungsorientiert. Stimmen aus der Bevölkerung bestätigen mir das immer wieder“, sagte Weber.

Was ihr besonders am Herzen liege, ist die Seniorenarbeit. Vieles sei ohne ihre Hilfe nicht möglich, ob es um den Bürgerbus, die Wohngemeinschaften für Jung und Alt oder die Nachbarschaftshilfe geht. Sie ist Schriftführerin in der Bürgergemeinschaft, organisiert mit Hildegard Vorwalder Altennachmittage und engagierte sich bei der Flüchtlingshilfe. Sie sei immer mit ganzem Herzen dabei. Beachtenswert sei, dass Ebi in ihrer Dienstzeit von ihrem Wohnort Strittberg bis Küssaberg mehr als 400.000 Kilometer gefahren sei. Der Tätigkeiten Vorsitzende Jürgen Mihailowitsch von der Bürgergemeinschaft und seine Stellvertreterin Liselotte Noth würdigten Ebi für ihre aufopfernde Tätigkeit und stete Hilfe in allen Belangen in der Seniorenarbeit.