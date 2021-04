von Tina Prause

Ab Juni wird die Gemeinde Küssaberg ihren Bürgern ein Carsharing-Programm anbieten. Jeweils ein Renault Z.E. 50 Intens R110 (E-Car) kann dann in den Ortschaften Rheinheim und Kadelburg gegen eine Gebühr geliehen werden. Weiter werden in diesem Jahr noch zwei Lasten-E-Bikes den leihbaren Fuhrpark erweitern.

Blick auf die Anfänge

Knapp zwei Jahre ist es her, dass das Thema Carsharing von Gemeinderatsmitglied Peter Niemann (Bündnis 90/Die Grünen) angesprochen wurde. Hieraus entstand die Initiative „Moobiles Küssaberg“, welche sich mit alternativen und vor allem nachhaltigen Mobilitätskonzepten im ländlichen Raum befasst. Offiziell wurde die Arbeitsgruppe vom Gemeinderat beauftragt, ein mögliches Konzept sowie den notwendigen Bedarf innerhalb der Bevölkerung zu ermitteln. Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Befragung brachte mit 80 Antworten zwar nicht den erhofften quantitativen Rücklauf, zeigte aber dennoch deutlich den Wunsch nach mindestens einem Standort in Kadelburg sowie in Rheinheim. „Für mich ist das schon etwas mager“, äußerte sich Dieter Tritschler (CDU) zunächst enttäuscht über die Rücklaufquote.

Die Kosten 15.000 Euro hatte die Gemeinde im Haushalt 2021 für das Projekt vorgesehen. Spenden und Fördergelder eingerechnet, liegen die aktuell von „Moobiles Küssaberg“ budgetierten Kosten bei in diesem Jahr bei 11.428 Euro. Im kommenden Jahr sollen es nur noch rund 7.800 Euro sein. Nutzer müssen folgende Kosten kalkulieren über my-e-car: Erste Stunde 5 Euro, jede weitere Stunde 4 Euro. Es gibt keine Basis- oder Fixkosten. Kunden zahlen nur die tatsächliche Fahrzeugnutzung.

In einer ausführlichen Fragerunde stand die Arbeitsgruppe mit Unterstützung von Cornelia Kammerlander von Stadtmobil Carsharing Südbaden dem Gemeinderat nun Rede und Antwort bevor über einen definitiven Einstieg in das Projekt entschieden wurde: CDU-Gemeinderat Sascha Klubert wollte wissen, wieviel KW die Batterie des Renault Z.E. 50 Intens R110 hat? Die Antwort lautete, die Leistung liegt bei 20 bis 25 Kilowattstunden. Für die Länge der Vertragsbindung interessierte sich CDU-Rat Helmut Karlsch und ob man gegebenenfalls vorher aussteigen könnte. Wählbar sei eine Laufzeit von ein oder zwei Jahren. Der Vertrag verlängere sich nicht automatisch, sondern muss nach Ende der Laufzeit neu abgeschlossen werden. Doch der Vertrag könnte jederzeit gekündigt werden, informierte Kammerlander.

Küssaberg Natasha Rombach-Döring ist seit November Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsschule Rheintal Das könnte Sie auch interessieren

Circa 350 Kilometer können mit einer voll aufgeladenen Batterie gefahren werden, lautete die Antwort auf die Frage von Dieter Tritschler (CDU) nach der Kilometerleistung. Thomas Baumgartner (CDU) erkundigte sich, wie das Auto am Wochenende ausgeliehen werden kann und ob auch eine analoge Buchung möglich sei. „Einmal angemeldet, erhält der Nutzer eine Karte. Eine Buchung ist auch per Telefon möglich, ist allerdings kostenpflichtig – pro Buchung ein Euro“, so die Antwort von Kammerlander. Ab wann gelte ein Elektroauto als umweltfreundlicher im Gegensatz zu herkömmlichen Antriebsmotoren, wollte Liselotte Noth (CDU) wissen.

Küssaberg Auch im hohen Alter gut informiert: Luise von Roth aus Dangstetten feiert 100. Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren