von Tina Prause

Am Sonntag hat zum ersten Mal Friedas demenzfreundliches Gartencafé stattgefunden. Bei herrlichem Wetter traf sich in Kadelburg neben der Bergkirche eine bunte Mischung von Menschen mit Freude an der Begegnung. Menschen jedes Alters mit und ohne Einschränkungen genossen den schönen Ort, Kaffee, Kuchen, vorgelesen zu bekommen und Spiele zu spielen, ebenso wie Gespräche und Information.

Weitere Termine

Die lokale Allianz für Menschen mit Demenz hat den Namen Mit-einander Hochrhein bekommen und unter diesem Namen finden Interessierte auch die entsprechende Internetseite. Weitere Gartencafés werden am 19. September und am 10. Oktober im Garten der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut, Brückenstraße 15, jeweils von 15 bis 17 Uhr stattfinden.