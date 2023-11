Der Mittagtisch in Küssaberg bietet rüstigen Senioren, deren Angehörigen und allen Interessierten das Speisen in netter Gesellschaft zu günstigen Preisen.

16 Gäste trafen sich jüngst zum Mittagstisch im Gasthof „Zum Ochsen“ in Kadelburg. Serviert wurde „Zander an Reis“. Unter den Gästen waren unter anderem Hildegard Vorwalder, Bereichsleiterin für Jung und Alt in der Bürgergemeinschaft Küssaberg und Teammitglied Hartmut Venz, die den Mittagstisch in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Küssaberg organisieren.

Was macht die Bürgergemeinschaft? Die Bürgergemeinschaft Küssaberg ist ein Zusammenschluss von vier Senioren-Organisationen: Dem Förderverein Küssaberg der Sozialstation Klettgau-Rheintal, der Nachbarschaftshilfe Küssaberg, dem Kommunale Seniorenwerk und dem Ortsseniorenrat Pro-Sen, und wurde im Oktober 2016 gegründet. Der Verein unterstützt alte und junge Menschen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen und in Verrichtungen des täglichen Lebens. Der Verein fördert soziale Kontakte und unterstützt die praktische Hilfe von Mensch zu Mensch. Außerdem ist er aktiver Partner der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderats und des Bürgermeisters. Die Ziele werden mit dem Kreis- und Landes- Seniorenrat abgestimmt.

Dabei wechselt der Mittagtisch wöchentlich zwischen dem Gasthaus „Zum Lauffen“ in Ettikon, dem Gasthaus „Rheinkeller“ in Kadelburg, dem Gasthaus „Römerhof“ in Dangstetten und dem Gasthof „Zum Ochsen“ in Kadelburg.

Was, wann und in welchem Gasthaus serviert wird, kann dem eigens kreierten Flyer im Internet und dem Gemeindeblatt Küssaberg aktuell entnommen werden.

Die Voranmeldung zur Essensplanung ist obligatorisch. Auch der Bürgerbus bringt die Gäste kostenlos zu Tisch, der Fahrdienst kann bis zum Vortag, 16 Uhr, unter 07741/600140 gebucht werden.

So entstand der Mittagstisch

Vor zwölf Jahren wurde der Mittagstisch im „Öpfelbaum“ in Kadelburg ins Leben gerufen. Damals wurde dort mit den Kindern des Kinderhauses gemeinsam gegessen, erzählt Hildegard Vorwalder.

Dann kam der Gedanke, dass man mehr Gasstätten unterstützen möchte und somit etablierten sich die vier Gaststätten. Dabei kreiert jede Gasstätte selbständig das stets wechselnde Menü.

Lulzim Sopaj, seit vier Jahren Inhaber des „Ochsen“, freut sich über den regelmäßigen Mittagstisch und die damit verbunden Einnahmen. „Es macht immer Spaß“, so Lulzim Sopaj.

Darum nutzen die Senioren das Angebot

Auch die rüstigen Senioren Agathe Velten und Fredi Bercher, die dankbar den Fahrdienst zum Mittagstisch des Bürgerbus in Anspruch genommen haben, sind gern wieder mit dabei. „Ich esse immer allein zuhause, dabei bin gern in Gesellschaft so komme ich raus unter Menschen“, sagt Agathe Velten.

Hildegard Vorwalder wurde bereits offiziell verabschiedet aber ohne einen Nachfolger ist an Aufhören nicht zu denken, so Vorwalder. Sie hofft immer noch auf einen engagierten Nachfolger, der „dieses tolle Beisammensein fortführt und alle weiteren Aktionen von Jung und Alt“.