von Stefan Kurczynski

Das positive Echo hat die Naturschutzgruppe Küssaberg dazu ermuntert, die Obstbaumaktion fortzuführen. So wurden nun auf dem Küssaberger Bauhofgelände wieder Hochstämme an Interessenten vergeben. Schon seit 2013 veranstaltet die Naturschutzgruppe Küssaberg unter der Regie von Irene Schnarz und Kurt Hug die Hochstammaktion.

Die Gruppe Die Naturschutzgruppe ist 1981 gegründet worden und hat mehr als 100 Mitglieder, 60 davon aktiv. Tätig waren einige schon vor diesem Datum, aber eingetragener Verein ist die Gruppe seit 1995. 1990 sind Amphibien ins Tätigkeitsfeld aufgenommen worden. Hauptsächlich kümmert sich der Verein um die Flora und Fauna in der Gemeinde Küssaberg. Er betreut die Feuchtbiotope Blixen, Widibach, Matzental und Kiesgrube und die Streuobstwiesen. Menschen, die die Natur lieben und sie hegen und pflegen möchten, werden gerne aufgenommen oder per E-Mail (info@nsg-kuessaberg.de) informiert.

Im Minutentakt kamen die Küssaberger Einwohner und holten sich ihre bestellten Bäume ab. Teils auf Anhängern, teils in die Fahrzeuge wurden die Bäume eingeladen, wo es manchmal eng zuging. Aber nichts ging kaputt. Finanziert wurde diese Aktion wieder durch die Gemeinde Küssaberg und die Firma Ebner Fruchtsäfte aus Klettgau. So liegt der Eigenanteil der Interessenten bei 12 Euro pro Baum, inklusive Pflanzpfahl. Die Organisation und Abwicklung übernahm wie immer die Naturschutzgruppe Küssaberg.

Gemeinsam geht alles: Die Wurzeln werden verpackt und der Baum ins Auto eingeladen. | Bild: Stefan Kurczynski

Knapp 100 Hochstammbäume standen für dieses Projekt zur Verfügung, die nur an die Einwohner der Gemeinde abgegeben wurden. Der Naturschutzgruppe geht es darum, die Lebensräume auch für bedrohte Vogelarten in Küssaberg zu erhalten und dem kontinuierlichen Rückgang an Hochstammbäumen entgegenzuwirken. Diese Bäume werden ausschließlich in der Gemarkung Küssaberg gepflanzt. Die Naturschutzgruppe legt höchsten Wert darauf, dass bei dieser Aktion keine alten Bäume gefällt werden, da diese wichtige Lebensräume für Insekten und Vogelarten darstellen. Den Reiz des Ganzen machte nach Auskunft der Beteiligten auch die Vielfalt der Sorten aus. Jedes Jahr kamen bisher zwischen 20 und 25 Menschen auf den Bauhof und holten ihre bestellten Hochstammbäume samt Pflanzpfahl ab.

So auch bei Robert Mathis aus Dangstetten. Seine ganze Familie ist begeistert Kunde bei dieser Aktion. „Wir haben im Kratten eine alte Obstbaumanlage und die forsten wir gerade wieder auf, sind schon im vierten Jahr dabei und dieses Mal holen wir sechs junge Bäume.“ Auch Familie Guhl aus Kadelburg hat sich Bäume bestellt und findet: „Diese Aktion ist großartig, wir haben in der Zwischenzeit für jedes Enkelkind einen Baum auf unserer Streuobstwiese gepflanzt und dieses Jahr kommen einfach noch ein paar Bäume so dazu.“