von Stefan Kurczynski

Unter der Leitung von Silvia Schindler, Erzieherin und Spieltherapeutin vom Kinder- und Jugendbüro Küssaberg, kamen in den vergangenen Wochen wieder Kinder zusammen, um in den Ferien Spaß zu haben. Angeboten wird die Ganztagsbetreuung jedes Jahr in den Pfingstferien und drei Wochen lang – in diesem Jahr vom 22. August bis zum 9. September täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr – in den Sommerferien. Dort wird sich dann um die angemeldeten Kinder gekümmert.

Die Ferienbetreuung Die Ganztagsbetreuung findet jedes Jahr in den Pfingst- und Sommerferien statt. Gesucht werden noch ehrenamtliche Helfer/innen, für das nächste Jahr. Diese bekommen eine Aufwandsentschädigung und, wenn gewünscht, eine Bescheinigung als Praktikum für den Sozialbereich. Kontakt über das Kinder- und Jugendbüro, Silvia Schindler, Gemeindezentrum 1, E-Mail (schindler.silvia@kuessaberg.de) oder bei Alexandra Feldmeier per E-Mail (feldmeier.alexandra@kuessaberg.de).

Angeboten wurde ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Es gab Wanderungen, Bastelmöglichkeiten, Spiele und Ausflüge. Betreuungsorte sind die Grundschule und die Sporthalle in Kadelburg sowie die Waldhütte in Reckingen. Zwar mussten der Schwimmbadbesuch und ein Teil der Wanderungen wegen zu schlechtem Wetter ausfallen, aber Silvia Schindler hat kurzerhand in der Kadelburger Sporthalle eine Parkour aufgebaut, den die Kinder bis zum letzten Tag eifrig nutzten. Und dann war da noch die gute Versorgung aus der Küche der Schulmensa.

Auch Billard spielen gehörte zu den Freizeitangeboten.

Auf dem Programm stand auch die Boulderhalle in Tiengen. Bouldern bedeutet Klettern ohne Seil in Absprunghöhe – also einer Höhe, aus der noch ohne Verletzungsgefahr abgesprungen werden kann. Auch wurde wieder eine Fotorally, dieses Mal in Kadelburg, durchgeführt, ähnlich der in Reckingen bei der Reckinger Hütte. Auch diese Bilder werden im Rathaus Küssaberg ausgestellt.

Dass die Ganztagsbetreuung bei Kindern und Eltern gut ankommt, zeigen die Anmeldungen. Begonnen hatte das Ganze in den Pfingstferien. Dort hatten sich schon 26 Kinder angemeldet. In der ersten Sommerferien-Betreuungswoche vom 22. bis 26. August waren es 22 Kinder, die Woche darauf 33 Kinder und zuletzt 36 Kinder. Schindler dazu: „Ich denke, der Trend geht nach oben, also der Bedarf wird mehr. Da werden wir uns möglicherweise etwas einfallen lassen müssen. Beim Personal sehe ich das noch nicht so dramatisch, weil wir ja fast schon unseren eigenen Nachwuchs ran ziehen.“