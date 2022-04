von Tina Prause

Mit einem Tag der offenen Tür wurde in Küssaberg das neue Wohnkonzept „Mitenand däheim“ eingeweiht. Das Interesse der Bevölkerung an dem größtem Hochbauprojekt der Gemeinde übertraf die Erwartungen der Organisatoren. Gut 500 Bürger nutzten vor einigen Tagen die Möglichkeit und besichtigten die neuen Räumlichkeiten im Trottenweg in Kadelburg.

„Ja, es war die richtige Entscheidung“, resümierte Bürgermeister Manfred Weber in seiner Ansprache und dankte allen an dem Projekt beteiligten Personen. Küssaberg habe seit vielen Jahren eine bestens funktionierende Seniorenarbeit, auch dank Birgit Ebi, Mitarbeiterin der Verwaltung und Schriftführerin des Vereins Bürgergemeinschaft Küssaberg.

Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU), der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, Jürgen Mihailowitsch, Bürgermeister Manfred Weber, der Leiter der Abteilung Wohnen im Alter, Hans Eckert, die Landtagsabgeordnete Sabine Hartman-Müller (CDU), die stellvertretende Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Liselotte Noth, und der Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle (Bündnis 90/Die Grünen) freuten sich über den offiziellen Start des modernen Wohnkonzepts in Küssaberg. | Bild: Tina Prause

Mit 4,77 Millionen Euro entstanden auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück in den vergangenen dreieinhalb Jahren 1277 Quadratmeter Wohnraum. Finanzielle Unterstützung kam durch öffentliche Gelder aus Zuschussprogrammen sowie von unzähligen Geldspenden aus der Bevölkerung, von Vereinen und heimischen Unternehmen. All diesen Unterstützern dankte Bürgermeister Manfred Weber an der offiziellen Einweihung.

Großer Andrang herrschte rund um „Mitenand däheim“. | Bild: Rolf Bendel

In den kommenden Wochen wartet noch einiges an Arbeit auf die Verwaltung und die Bürgergemeinschaft. Es gilt, die Räume der Wohngemeinschaft mit Leben zu füllen. Viele der Besucher am Tag der offenen Tür interessierten sich für das Konzept.

Das Leben in der Wohngemeinschaft

Soweit nicht anders gewünscht, werden folgende Leistungen für die Bewohner erbracht:

Unterstützung beim Einkauf von Lebensmitteln und dem Kochen von Mahlzeiten sowie die Pflege der Gemeinschaftsräume. Hilfe bei der Wäscheversorgung. Die Bewohner erhalten zudem Unterstützung bei der Gestaltung des Alltags und der Tagesstruktur sowie der gemeinschaftlichen Aktivitäten. Außerdem werden die gemeinschaftlich genutzten Räume gemeinsam gestaltet.

Die Kosten Die Alltagsbegleitung kostet 1300 Euro (Entlastung bei Pflegegrad: 125 Euro, Wohngruppenzuschlag: 214 Euro). Es verbleibt ein Eigenanteil von 961 Euro.

Für das Haushaltsgeld (beinhaltet Mahlzeiten und Haushaltsbedarf) müssen die Bewohner 300 Euro zahlen. Die Miete inklusive Nebenkosten beträgt 500 Euro

Es gibt eine allgemeine Bereitschaft für besondere Hilfelagen.

Die Mitglieder des Turnvereins Kadelburg sorgten für das leibliche Wohl. | Bild: Rolf Bendel

Die Präsenzkräfte des Dienstleisters sind von 7 bis 19 Uhr in der Wohnung präsent.