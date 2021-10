Küssaberg schafft Habitate, um das Wasser des Flusses zu verteilen. Auch Hohentengen investiert viel Geld in Hochwasserschutzmaßnahmen

Küssaberg/Hohentengen – Die Gemeinden Hohentengen und Küssaberg haben mit ihrer direkten Lage am Rhein ein sehr seltenes Kleinod als Naherholungsgebiet. Hier ist der im Schweizer Kanton Graubünden entspringende Fluss noch naturbelassen. Das soll auch so bleiben. Die Gründe dafür liegen weniger bei der bemerkenswerten Natur, vielmehr sind vor allem in der Gemeinde Küssaberg vom Land Baden-Württemberg sogenannte Überschwemmungsgebiete ausgewiesen worden. Im Bereich des Campingplatzes in Kadelburg und auch in Bereichen des Hinterbachs darf und soll sich der Rhein im Fall von einem hohen Pegelstand ausbreiten dürfen. Das Ziel ist, für eine entspanntere Lage Fluss abwärts in Höhe von Köln zu sorgen.

Küssaberg hat Zugriff auf die Daten des Kraftwerks Reckingen und ist so in der Lage, zeitnah und schnell zu reagieren, sollte der Rhein über die Ufer treten. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, wurden in den vergangenen Jahren von der Gemeinde Geld investiert und unter anderem Habitate geschaffen, die hier und da zusätzliche Möglichkeiten für den Rhein bieten, sich auszubreiten. Wege entlang des Rheins wurden entsprechend ausgebaut. In Küssaberg empfiehlt die Verwaltung bei Baugrundstücken in Ufernähe nur mit einer sogenannten weißen Wanne zu bauen, sollte ein Keller geplant sein. Auch Sickergruben sind per Bebauungsplan festgelegt und „haben sich bewährt“ merkt Manfred Weber, Bürgermeister von Küssaberg an. Auch die Renaturierungsmaßnahmen des Kraftwerks Reckingen versuchen, hier anzuknüpfen und sollen Areale mit Retensionsvolumen entstehen lassen.

Basis der Hochwasserproblematik ist hier nicht der Rhein, sondern die drei Gewässer Herzle-, Hau- und Gassegraben. Von dort flossen früher im Hochwasserfall zwölf bis 14 m³ Wasser pro Sekunde in den Ortskern von Hohentengen. Die Gemeinde Hohentengen investierte in den Jahren 2008 bis 2010 rund drei Millionen Euro in umfassende Hochwasserschutzmaßnahmen. Nach Umsetzung der Arbeiten werden die aus dem nördlichen Einzugsgebiet kommenden Zuflüsse aus dem Hau- und Herzlegraben über eine natürliche Retentionsfläche und eine neu angelegte Flutmulde mit Drosseldurchlass in Richtung Gewerbegebiet Ensfeld im Osten von Hohentengen abgeleitet und münden dort in den Rhein. Die Zuflüsse aus dem Gassergraben werden durch den Ort über den Mühlebach in den Rhein geleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen weist die aktuelle Hochwassergefahrenkarte im innerörtlichen Bereich der Gesamtgemeine keine gefährdeten Bereiche mehr aus.

Eine neue Herausforderung aus einer anderen Richtung entstand für beide Gemeinden durch die Starkregenereignisse im Juni. Die enormen Wassermassen zerstörten innerhalb kurzer Zeit Wirtschafts- und Feldwege sowie Straßen. Geröll, Schlamm und Gehölz wurde in Teile mancher Ortschaften gespült, Keller standen unter Wasser. Die Schäden durch die Starkregenereignisse liegen deutlich höher als die des Hochwassers. „Wir können trotz aller Schäden froh sein, dass die Dauer des Starkregens auf zwei Stunden begrenzt war, weil die Intensität mit anderen noch viel schlimmeren Ereignissen vergleichbar war“, resümiert Martin Benz, Bürgermeister von Hohentengen.

Hohentengen prüft aktuell im Hinblick auf verstärkt auftretende Starkregenereignisse die hydraulische Belastung der Kanäle und Gräben und möchte gegebenenfalls entsprechende Auffang- und Rückhaltevorrichtungen erstellen. Ähnlich sieht es in Küssaberg aus. Eine Arbeitsgruppe befasst sich intensiv mit verschiedenen Verbesserungen und Optimierungen, die nach Aussage der Verwaltung auf jeden Fall die kommenden zwei Jahre andauern werden.

Versicherung bei Überschwemmungen

Katharina Dorfmeister ist Versicherungsspezialistin der Sparkasse Hochrhein. Sie ordnet den Versicherungsfall Überschwemmung ein. „Entsteht durch ein Hochwasser oder durch Starkregenereignisse eine unmittelbare Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstückes, spricht man von einer Überschwemmung – unabhängig davon, ob die Ursache ein Hochwasser oder Starkregen war. Für Menschen, die in einem Hochwassergebiet wohnen oder von einem Starkregenereignis betroffen waren, hat die Expertin folgenden Tipp: „Grundsätzlich sollten alle, nicht nur Betroffene, ihre Gebäudeversicherung von einem Spezialisten auf die versicherten Gefahren überprüfen lassen, denn solche Schadenereignisse können jeden treffen.“

„Wir können trotz aller Schäden froh sein, dass die Dauer des Starkregens auf zwei Stunden begrenzt war, weil die Intensität mit anderen noch viel schlimmeren Ereignissen vergleichbar war.“

Martin Benz, Bürgermeister Hohentengen