Küssaberg (tpr) Ideengeber des Wohnkonzepts war eine Umfrage im Jahr 2014. Bürgerinnen und Bürger ab einem Alter von 50 Jahren wurden angeschrieben und befragt „Wie wollen Sie im Alter wohnen“. Hieraus wuchs die Idee für eine Wohnanlage, geprägt von dem Gedanken der Gemeinsamkeit.

Mit der Möglichkeit, ein knapp 6000 Quadratmeter großes Grundstück in der Ortsmitte von Kadelburg erwerben zu können, war schnell ein passender Standort gefunden. Zentral gelegen mit der fußläufigen Möglichkeit für Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche sollte hier der Wohnkomplex entstehen.

Nach intensiven Beratungen und Planungen, zusammen mit dem mit der Entwicklung und später mit dem Bau beauftragten Architekt Peter Schanz aus Hohentengen, sowie der Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“ der Bürgergemeinschaft Küssaberg wurde 2017 der Startschuss durch den Gemeinderat gegeben. Einstimmig entschied das Gremium, den Bauantrag offiziell einzureichen.

Im Juni 2019 folgte der offizielle Spatenstich, mit dem Ziel, das Bauvorhaben im dritten Quartal 2021 fertigzustellen. Die gute Planung gab allen Beteiligten recht. Anfang Dezember konnte Bürgermeister Manfred Weber Wohnungsschlüssel an die ersten Bewohner übergeben.

Rund 4,6 Millionen Euro hat die Gemeinde Küssaberg als Bauträger und Inhaber investiert. Aus dem Innovationsprogramm „Pflege“ des Landes erhielt die Verwaltung einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro. Weitere 217.000 Euro folgten aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ und auch der Quartierspreis 2020 mit 30.000 wurde verwendet. Mit den Mieteinnahmen sollen die anfallenden Kosten des Wohnteils gedeckt werden. „Mitenand däheim“ soll bis auf die öffentlichen Räume selbsttragend sein. Die zahlreichen Spenden aus der Mitte der Bevölkerung sind durchweg zur Ausstattung der Gemeinschaftsräume verwendet worden. „Ganz bewusst wurde von Gemeinde und Bürgergemeinschaft dabei das Zusammenspiel von altersgerechten Wohnungen, öffentlichem Treffpunkt und der modernen Wohnform in Gemeinschaft gewählt. Der gegenseitige Austausch der Gruppen soll im Mittelpunkt stehen, übrigens eine Erkenntnis aus unserer großen Umfrage 2014“, fasst Bürgermeister Manfred Weber das Konzept zusammen.

Direkt nach dem Tag der offenen Tür geht die Arbeit für die Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“ weiter. In den kommenden Wochen gilt es, die im Erdgeschoss vorgesehene Wohngemeinschaft mit Leben zu füllen. Interessierte können sich direkt am Tag der offenen Tür ein Bild von dem für Küssaberg neuen Wohnkonzept machen. Mitglieder der Arbeitsgruppe werden an dem Nachmittag Führungen anbieten und für eventuelle Fragen zur Verfügung stehen.