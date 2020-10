von Tina Prause

Seit über 60 Jahren herrscht am Wochenende, immer pünktlich zur Apfelernte, Hochbetrieb an der Mosterei in Reckingen. Im 30-Minuten Takt werden von Herbert Mathis, Betreiber der gemeindeeigenen Obstpresse, Termine an die Kundschaft vergeben.

Daniel Mathis arbeitet an der Presse Hand in Hand mit den Kunden. | Bild: Tina Prause

Viele von ihnen sind bereits als Kinder mit dem Opa oder Vater regelmäßig hergekommen, zur Weiterverarbeitung der eigenen Ernte. Das gilt auch für Herbert Mathis. Als dann vor gut 30 Jahren der damalige Betreiber in Ruhestand ging, übernahm er mit seiner Familie den Betrieb. „Es ist eine ganz alte Tradition“ sagt Herbert Mathis sichtlich zufrieden über die nach wie vor hohe Nachfrage in der Bevölkerung.

Die ganze Familie hilft mit. Im Pasteurisierungs- und Abfüllraum packt Tochter Marion Mathis mit an. | Bild: Tina Prause

Pünktlich zu ihrem vereinbarten Termin kommen die Kunden und transportieren ihre Äpfel mit den verschiedensten Größen von Anhängern zur Mosterei. Vom klassischen Anhänger für das Familienauto bis hin zum großen Kipper ist alles dabei.

Über eine Holzrutsche wird die Ernte in die Anlage zur Verarbeitung transportiert. | Bild: Tina Prause

Einmal angeliefert, werden die Äpfel zunächst auf eine Art Holzrutsche abgeladen, die den Transport in den Elevator erleichtern. Von hier wird die Ernte in die Obstmühle transportiert. Durch das Zerkleinern entsteht die für die Presse notwendige Maische. Mit Hilfe von 400 bar Druck wird in der nächsten Station der Fruchtsaft aus dem Obstbrei gepresst.

Auch bei den Kunden sitzt jeder Handgriff. Die Maische wird für die Presse in entsprechende Rahmen verpackt. | Bild: Tina Prause

Hand in Hand arbeitet Herbert Mathis oder sein Sohn Daniel Mathis mit den jeweiligen Kunden an der Station zusammen. Routiniert sitzt jeder Handgriff bei der Mosterei und es fällt schnell auf, dass auch die Stammkundschaft weiß, was zu tun ist und mit Freude dabei ist .

Der letzte Arbeitsschritt – die Beutel mit dem Apfelsaft werden in die Kartons verpackt. | Bild: Tina Prause

Der Saft läuft in ein Auffangbecken. Von dort geht es über Schläuche weiter in den nächsten Raum. Hier finden die Pasteurisierung und Abfüllung statt. Einmal auf 78 Grad erhitzt kann er, je nach Kundenwunsch, in Fünf- oder Zehn-Liter-Kartons abgefüllt werden. An der Ausgabetheke erhält der Kunde die fertigen Kartons seines Apfelsafts und kann sie verladen.

Eine kleine Kostprobe des frisch aus der Presse gelaufenen Apfelsafts darf nicht fehlen. In diesem Jahr ist man allgemein sehr zufrieden mit der Ernte. | Bild: Tina Prause

Während früher die Kunden neben ihrem Apfelsaft auch die Reste der Äpfel mitnehmen mussten, bleibt ihnen dieser Arbeitsschritt heute erspart. „Heute verwendet man den Trester für die Tierfütterung“, erklärt Hubert Mathis und verweist dabei auf einen sich füllenden Anhänger. Nicht selten holen beispielsweise Jäger bei ihm die Pressrückstände für die Fütterung von Wild.