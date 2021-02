von Tina Prause

„Für mich ist Küßnach Heimat“ sagt Ursula Bögi, die schon seit ihrer Geburt in dem kleinen Ort wohnt. Ihr Vater Egon Amann war vor der Eingemeindung der letzte Bürgermeister. So hat die heute 68-Jährige seit ihrer Kindheit viel von der Entwicklung des Dorfes mitbekommen. Unverändert geblieben ist die ruhige Wohnqualität und eine unglaubliche Artenvielfalt auf den Wiesen rund um Küßnach. Dank einiger wilder Orchideen-Arten verfügt der Ort über ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet.

Der Küssaberger Ortsteil Küßnach aus der Luft. Es ist mit 143 Einwohnern der kleinste Ortsteil der Gemeinde. | Bild: Sparkasse Hochrhein/WSL GmbH

Kurz unterhalb von Bechtersbohl biegt von der L 162 die Lienheimer Straße ab und führt direkt nach Küßnach. Aktuell sind neben dem Gasthaus „Zum Küssaberg„ noch ein Sanitär-, sowie ein Gartenbau-Unternehmen dort angesiedelt. Ein Hofladen bietet neben Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachtung noch diverse alltägliche Lebensmittel.

„Ich bin in Küßnach zur Schule gegangen“ berichtet Ursula Bögi aus ihrer Kindheit. In dem heutigen Gemeindehaus, das mittlerweile mehrere Wohnungen, Platz für die Feuerwehr, die Bücherei und den Gemeinderaum beheimatet, wurde damals unterrichtet. „Früher gab es ja gar keinen Bus“, zählt die 68-Jährige einen der Gründe für die Beschulung vor Ort auf. Heute können die Kindergarten- und Schulkinder dank dem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr nahezu problemlos alle anderen Ortschaften der Gemeinde erreichen.

Tisch erinnert an Partnerschaft mit Küssnacht am Rigi

Geprägt wird das soziale Leben in Küßnach zum einen von den Landfrauen, der aktuell sogar drei Frauen einer Familie aus drei Generationen zu seinen Mitgliedern zählt. Auch verbindet die Ortschaft eine über 50 Jahre bestehende Freundschaft mit dem schweizerischen „Küssnacht am Rigi“. Der extra für die Unterzeichnung des partnerschaftlichen Vertrages im Jahr 1964 gezimmerte Tisch steht heute noch im Gemeindehaus. Bis heute pflegen die beiden Orte ein freundschaftliches Verhältnis.

Als Abteilung Küßnach bieten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ein bis zweimal im Jahr einen Hock im Gerätehaus an, der immer sehr gut besucht wird und einem kleinen Dorffest gleicht.

Trotz der doch sehr überschaubaren Größe des Ortes gibt es einiges zu entdecken. Ein kleiner Weiher in der Ortsmitte markiert den Beginn des Bohnerzweges, den man nach Meinung von Ursula Bögi auf jeden Fall gehen solle, besucht man vielleicht mal Küßnach. „Und dann bei Pia in die Gartenwirtschaft setzen“ empfiehlt sie abschließend das nicht nur in Küssaberg beliebte „Gasthaus Zum Küssaberg„ im Ortskern.