Nachdem bereits im Mai 2019 feststand, dass sich der Küssaberger Werbe- und Förderverein auflösen wird, ist es nun definitiv geschehen. Damals wurden drei Liquidatoren gewählt, und zwar Christin Schweigler (Volksbank Hochrhein), Bernhard Bergmann (Schreinerei Bergmann) und Klaus Görich (Fa. HAGO, Küssaberg). Christian Schweigler, als einer der Liquidatoren, teilte am Mittwoch, 22. März, den bei der Versammlung anwesenden Mitgliedern mit, dass der Verein sich nun endgültig aufgelöst habe. Dies nachdem die Formalitäten beim Notar und beim Vereinsregister sowie mit den öffentlichen Bekanntmachungen abgeschlossen waren.

Dadurch sollte gewährleistet werden, dass alle, die noch Forderungen an den Verein hatten, sich bei den Liquidatoren melden konnten. Damit waren Rechnungen, Gutscheine und ähnliches gemeint. Das war in der letzten Zeit nicht mehr der Fall. Auch das Finanzamt wurde über alles informiert und es wurde bestätigt, dass der Verein auch keine Steuerschuld hat. Somit wurden alle rechtlichen Verpflichtungen eingehalten.

Im Paragraph 14 der Satzung des Werbe & Fördervereins steht: Nach Auflösung des Vereins geht das noch vorhandene Vereinsvermögen an die Gemeinde Küssaberg zur Verwaltung über, bis sich eventuell wieder ein ähnlicher Verein neu gründet und als juristische Person in das Vereinsregister eingetragen wird. Sollte sich in einem Zeitraum von zwölf Monaten kein dementsprechender Verein bilden, soll das Vereinsvermögen einer sozialen Einrichtung zur Verfügung gestellt werden.

Die Liquidatoren werden aber noch einen Brief an Bürgermeister Manfred Weber schreiben, mit dem Wunsch, das Geld an Küssaberger Vereine zur verteilen. Die betreffenden Vereine könnten jeden Cent gebrauchen. Damit schloss die letzte Versammlung des Küssaberger Werbe & Fördervereins.