Zu Gast am Hochrhein gewesen ist Landesministerin Nicole Hoffmeister-Kraut auf Einladung der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller. Beim Rührsysteme-Hersteller Viscojet in Küssaberg bekamen die beiden Einblicke in die Produktion und haben sich mit Geschäftsleitung und kommunalen Vertretern über wirtschaftspolitische Themen ausgetauscht, schreibt das Büro der Abgeordneten in einer Mitteilung.

Hoffmeister-Kraut sagte: „Das Unternehmen Visco Jet ist eines der innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes. Zahlreiche Auszeichnungen, wie zum Beispiel die Verleihung des Gründerpreises 2018, unterstreichen dies.“ Aufgrund seiner Expertise, der modernen Produktion und der ganzheitlichen Ausbildung sei das familiengeführte Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der regionalen Wirtschaft, dessen Produkte international gefragt seien. Hartmann-Müller lobte: „Viscojet ist ein typisches Kind der Region: Ich bin stolz, dass solches Know-How und Erfindergeist bei uns am Hochrhein zu Hause sind.“

Beim Austausch kristallisierten sich vor allem eine Entbürokratisierung und das Überstehen der Nachwirkungen der Corona-Pandemie als wichtige mittelständische Anliegen heraus. Hoffmeister-Kraut sagte: „Entbürokratisierung und Verwaltungsmodernisierung zählen zu den zentralen Anliegen der Landesregierung, die wir in nächster Zeit mit verstärkter Kraft angehen werden. Gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und der Kommunen wurde dazu kürzlich die ‚Entlastungsallianz für Baden-Württemberg‘ vereinbart, in deren Rahmen bestehende Standards und Regulierungen überprüft, Entlastungspotentiale identifiziert und ein spürbarer Abbau von unnötiger Bürokratie erreicht werden soll. Als Wirtschaftsministerium werden wir diesen Prozess konstruktiv und mit eigenen Vorschlägen begleiten.“ Ministerin und Abgeordnete sprachen auch mit Auszubildenden. „Für mich war die sehr familiäre, wertschätzende Atmosphäre spürbar, in welcher als Team gearbeitet wurde“, so die Wirtschaftsministerin.