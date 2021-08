von Stefan Kurczynski

Mal etwas anderes bei einer Mitgliederversammlung boten bei der jüngsten Hauptversammlung die Küssaberger Rebesäck. Ungewöhnlich war, dass die Mitglieder nicht in einer Gaststätte oder einem Vereinsheim tagten: Die Versammlung fand bei schönstem Wetter im Freien statt. Und zwar auf dem Schulhofgelände der Gemeinschaftsschule Rheintal. Jedes Mitglied brachte dazu seinen eigenen Campingstuhl mit. Da die letzte Hauptversammlung 2019 wegen Corona ausfiel, wurde diese gleich nachgeholt.

Vorsitzender David Scheppus hielt einen kurzen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre. Er bedauerte den Ausfall des Küssaberger Narrentreffens, bei dem der Verein sein 50-jähriges Jubiläum feiern wollte. „Erfreulich jedoch ist, dass der Umbau des ehemaligen Feuerwehrgebäudes zu unserem Vereinshaus im Zeitplan liegt.“

Der Verein Die Küssaberger Rebesäck wurden 1971 unter dem Namen Narrenverein Rheinheim gegründet. 1973 änderte sich der Name, und die Küssaberger Rebesäck wurden zu dem, was sie heute sind. Aktuell sind es 34 Mitglieder. Sie nehmen an traditionellen Umzügen teil und gestalten maßgebend die lokale Fasnacht mit. Sie sind Mitglied in der Narrenvereinigung Kleggau.

Schriftführerin Saskia Illi verzeichnete aufgrund der aktuellen Situation deutlich weniger Vereinsaktivitäten als üblich. Sie blickte aber gerne auf die letzten vier Fastnachtsumzüge und Veranstaltungen zurück, an denen der Verein teilgenommen beziehungsweise selbst durchgeführt hatte. Kassierer Martin Zajadatz zeigte sich mit der finanziellen Situation des Vereins zufrieden.

Bürgermeister Manfred Weber führte die Neuwahlen durch, nicht ohne noch einige lobende Worte an den ausscheidenden Vorstand zu richten. Zum neuen Vorsitzenden wurde Stephan Hirt gewählt, den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden belegt Armin Braun. Neuer Schriftführer ist Robin Leute, die Kasse führt Dominik Küpfer. Tobias Pohl, Rebecca Steffen und in Abwesenheit Simon Schöpflin wurden zu Beisitzern gewählt.

Zum Abschluss der Versammlung wurden die Ehrungen für Vereinszugehörigkeit durchgeführt. Ganz im Sinne der fastnächtlichen Glückszahl blicken folgende Mitglieder auf mehr als elfjährige aktive Mitgliedschaft zurück: Fabian Braun, Sarah Hummel, David Scheppus, Sabine Ruhle, Jutta Braun und Thomas Klee. Für zehn Jahre bei den Küssaberger Rebesäck wurde Rebecca Steffen geehrt.