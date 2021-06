von Tina Prause

Wenn man in Küssaberg am Morgen gemütlich die erste Tasse frisch gebrühtenen Kaffee oder Tee trinken kann, dann verdanken die Bürger dies zu einem wesentlichen Teil Franz Rogg. Der gelernte Installations- und Klempnermeister ist nach seinem eigenen Angaben bereits „sein halbes Leben lang“ Chef der Küssaberger Wasserleitungen und kennt diese besser als so manch einer seine Westentasche.

Während einer Rohrreinigung präsentiert Bürgermeister Manfred Weber und Franz Rogg ein Stück des Rohrs, welches gerade den Tiefbrunnen „Im See“ von Belag reinigen soll. | Bild: Tina

Als Franz Rogg vor fast 30 Jahren seinen Dienst als Bauhofleiter und Wassermeister bei der Gemeinde antrat, gab es gut 35 bis 40 Rohrbrüche im Jahr, so seine Erinnerung. „Wenn wir heute 15 haben, ist es viel“, resümiert Rogg zufrieden. Ein Grund sind die seit einigen Jahren laufenden Sanierungsarbeiten der Küssaberger Wasserversorgung, wie beispielsweise 2019 die Straßen Im Gut und Rebhangstraße in Bechtersbohl für rund 1,1 Millionen Euro.

Blick auf das Tablet

Ein Tag von Franz Rogg beginnt, werktags wie am Wochenende, am frühen Morgen mit einem Blick auf das Tablet: Eventuelle Unregelmäßigkeiten an einem Standort, wie beispielsweise überdurchschnittlich große Mengen an Wasserverbrauch, werden hier angezeigt und können auf einen Rohrbruch hinweisen. „Mir ist es lieber, wenn ich das selbst mache“, fasst er seine Motivation für die tägliche Prüfung zusammen und erklärt weiter: „So kann ich besser abschätzen, ob und was zu tun ist, wenn etwas Auffälliges angezeigt wird.“

Gemeinsam mit Kollegen angrenzender Gemeinden begutachtete Franz Rogg die Arbeiten am Tiefbrunnen. Der Austausch untereinander ist dem Wassermeister sehr wichtig.

Rogg weiß dank seiner langjährigen Erfahrung und der Ortskenntnisse schnell, wie zu reagieren ist. In manchen Fällen ist es nur ein Schwimmbecken, das gerade mit Wasser befüllt wird. Besonders hilfreich ist es für den Wassermeister, wenn die Haushalte ihn vorab informieren. „Das hat in diesem Jahr sehr gut geklappt“, freut sich Franz Rogg, der dankbar für die Unterstützung ist. Dass die häufigsten Schäden an Sonn- und Feiertagen auftreten, kann er im Übrigen nicht bestätigen. „Das kam vielleicht fünf Mal in den 29 Jahren vor“, so sein Resümee.

Zur Person Franz Rogg ist 58 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Söhnen und Großvater. Er arbeitet seit 29 Jahren für die Gemeinde Küssaberg, überwacht rund 60 Kilometer Wasserleitungen und in diesem Zusammenhang alle anfälligen Arbeiten. Die nächste große Sanierung, welche sich aktuell in der Planung befindet, wird die Straßenzüge Küferweg, In Stegwiesen, St. Anna Weg in Dangstetten betreffen.

An einem normalen Werktag beginnt die Arbeit des Bauhofleiters mit einer Dienstbesprechung zusammen mit seinem Team. „Zwei Drittel der Arbeit kannst du planen, der Rest ergibt sich oft sehr flexibel“, beschreibt Rogg seinen Alltag und den seiner Mitarbeiter. Ein wichtiger Teil der planbaren Aufgaben ist das regelmäßige Ziehen von bakteriologischen und chemischen Proben des Trinkwassers. Angesprochen auf die Qualität des Küssaberger Trinkwassers, fasst er sichtlich zufrieden zusammen: „Wir stehen gut da“.

Zusätzliche Einsätze durch Unwetter

Die jüngsten Unwetter haben auch für Franz Rogg und sein Team zusätzliche Einsätze beschert. Rohrbrüche und Verschlüsse durch Kies und Schlamm gilt es auch aktuell noch zu beseitigen, immer mit einem Blick auf die verbleibenden Rohrleitungen der Gemeinde. Auf die Frage, ob er nicht manchmal Lust hat, einfach wegzufahren und Küssabergs Leitungen hinter sich zu lassen, antwortet er lachend: „Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen, ich will gar nicht weg!“