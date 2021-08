von Stefan Kurczynski

Reges Interesse bestand im Inselpavillon an den Ausführungen von Thomas Baumgartner, der die Geschicke der AG Belebung Dorfmitte Dangstetten anstelle des erkrankten Vorsitzenden Gottfried Ritter vorläufig übernommen hat. Durch ein genehmigtes Hygienekonzept konnte sich die Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten erneut zusammen finden und über die aktuelle Entwicklungen beraten. Baumgartner stellt dabei verschiedene Vorschläge zur Debatte, wie die Situation für Festlichkeiten und Veranstaltungen gelöst werden könne.

„Ziel ist die durchaus komplexen Corona-Vorschriften so zu erklären und darzustellen, dass alle Verantwortlichen verstehen, was möglich ist, wo sich die Grenzen befinden“, so Baumgartner. Anhand von vorgefertigten Luftbildern mit Veranstaltungsbereichen, die über einen Beamer an eine Leinwand projiziert wurden, zeigte er den Vereinsvertretern, was aktuell möglich und zulässig ist. So bedarf es zum Beispiel geregelte Personenströmen beim Zu- und Abgang vom Gelände. Das Areal selbst muss abgegrenzt und klar definiert sein. Hier braucht es aber keine Bauzäune oder gar feste bauliche Abtrennungen, sodass der Aufwand für die veranstaltenden Vereine überschaubar bleiben kann.

Auch die Möglichkeiten zur vorgeschriebenen Kontaktnachverfolgung wurden erläutert. Neben Barrierefreiheit, Inzidenzwerten und Veranstaltungsvarianten wurden auch praktische Fragen diskutiert und besprochen. Aufgrund der nun ohnehin anstehenden Marktpause haben die Vereine nun bis zum September die Möglichkeit, eigene Formate auf dem Dorfplatz zu initiieren. Mehrere Vereinsvertreter erklärten, dass sie sich unter diesen Umständen kleinere Veranstaltungen durchaus vorstellen können.