von Tina Prause

In diesem Sommer hat Simon Moosmann (21) als Innungssieger seinen Berufsabschluss als Maler und Lackierer gemacht. Der junge Mann hat sich bewusst dafür entschieden, nach der elften Klasse die Schule zu verlassen und ein Handwerk zu lernen. „Ich habe mich nie am Schreibtisch gesehen“, sagt er und freut sich nun auf die kommenden Jahre als Geselle in seinem Ausbildungsbetrieb.

Hochrhein/Südschwarzwald Hochwasser, Überschwemmungen und Hagel im Sommer: So extrem war das Wetter 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn Simon Moosmann ein Gymnasium besucht hat, stand für ihn immer fest, „ich will nicht studieren“. Er begann, sich mit den verschiedenen Möglichkeiten zu befassen, machte diverse Praktika in Handwerksbetrieben. Hier stellte er fest, dass der Beruf des Schreiners zwar nichts für ihn ist, fand er bei dem Malerfachbetrieb Gräfinger in Küssaberg seinen Berufswunsch. Es folgte ein Ferienjob im gleichen Betrieb und dann auch ein Ausbildungsangebot für die Zeit nach dem Abitur.

Hochrhein Warum bringt der Schornsteinfeger zum Jahreswechsel Glück? Marc-Philipp Hoffmann weiß das ganz genau Das könnte Sie auch interessieren

Etwas früher als geplant, beschloss Simon Moosmann auf das Abitur zu verzichten und ging von der Schule ab. „Für mich war es ein guter Kompromiss“ erklärt er, dass man mit diesem schulischen Hintergrund bereits nach dem ersten Lehrjahr offiziell die Fachhochschulreife anerkannt bekommt. „Das öffnet natürlich in der Zukunft auch Türen“ sagt er.

Drei Ausbildungsjahre

Die drei Ausbildungsjahre selbst absolvierte er problemlos. Vor allem die praktische Arbeit im Betrieb machte ihm Spaß und er beschreibt „Man sieht, was man gemacht hat“. Die Schule sei für ihn „gut stemmbar“ gewesen. Dennoch hätte er sich rückblickend gewünscht, neben der intensiven Grundausbildung noch etwas über aktuelle Techniken, Farben und Materialien zu erfahren für den doch sehr kreativen Beruf.

Dass sich die Branche in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat, zeigt auch, dass mittlerweile viele Mädchen und junge Frauen den Beruf für sich entdeckt haben. Die Klasse sei fast zur Hälfte durchmischt gewesen.

Final hat Simon Moosmann seine Entscheidung nicht bereut. Er fühlt sich wohl in dem Betrieb und weiß, dass er sich auch in die verschiedensten Richtungen weiter entwickeln kann, wenn er möchte. Auf die Frage, ob es sich prinzipiell lohnt, in die verschiedensten Handwerks-Berufe mit Hilfe eines Praktikums „reinzuschnuppern“, empfiehlt er: „Auf jeden Fall. Ein Anruf lohnt sich immer.“