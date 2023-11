Das Museum in Rheinheim öffnete am vergangenen Sonntag wieder und hoffentlich nicht zum letzten Mal seine Tore mit der Ausstellung „Ein Rückblick auf 38 Jahre Museumsverein Küssaberg“. Der Museumsverein Küssaberg ist diesmal selbst Akteur und stellt bis zum 7. Januar 2024 jeden Sonntag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung kostenlos einige seiner besten Funde und Kunstwerke als eindrucksvollen Rückblick zu schau aus.

Jürgen Barabas, Vorsitzender des Museumsverein Küssaberg, begrüßte alle anwesenden Mitglieder, Kunstliebhaber sowie Bürgermeister Manfred Weber mit seiner Frau Brunhilde und die Gemeinderätinnen Melanie Schweizer und Anja Isele. Anschließend ließ Barabas die rund 38-jährige Geschichte des Museums Revue passieren.

Das Museum Die Interessengemeinschaft Heimatmuseum hat auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Paul Stoll und den Gemeinderäten im Februar 1983 die Idee zu einem Heimatmuseum. Das Museum wurde am 29. September 1985 nach mühevoller Sanierung eröffnet. Der Verein Einige Wochen später wurde der Verein zur Förderung des Museums Küssaberg gegründet. Aktuell hat der Verein rund 80 Mitglieder. Davon sind rund 20 Auswärtige. Aktiv tätig sind zehn Mitglieder. Zu den Vorstandsmitgliedern zählen Dirk Kremer, Anni Schramm, Brigitte Rossa, Wolfgang Zimmermann und Jürgen Barabas. Die Ausstellungen In 38 Jahren hat der Verein bisher um die 220 Ausstellungen organisiert. Diese wurden von bis zu 2000 Besucher im Jahr gesehen, das waren bisher insgesamt 76.000 Kulturinteressierte.

In den Anfangsjahren gab es noch kein Ausstellungskonzept, die Planung ging von Ausstellung zu Ausstellung und daher gab es nur wenige Ausstellungen. Ab 1994 bis heute sind es kontinuierlich zwischen sechs bis acht Ausstellungen im Jahr. Insgesamt kann der Verein stolz auf rund 76.000 Besucher zurückblicken.

200 Ausstellungen in 38 Jahren

Von den rund 220 Ausstellungen fanden etwa 40 direkt im Museum Küssaberg statt, weitere waren an verschiedenen Ausstellungsorten zu sehen. Es entwickelte sich eine rege Zusammenarbeit mit der Historischen Vereinigung Bad Zurzach und dem Verein für Heimatkunde in Schleitheim. Gerne erinnert sich der Verein an die Gemeinschaftsausstellung „Eine Straße-zwei Länder-drei Museen“ zurück, so Barabas.

In enger Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftskomitee hat der Museumsverein mehrere Male in der Partnergemeinde La Talaudière sowie Küssnacht am Rigi und Pfaffroda Ausstellungen eingerichtet, sagt Jürgen Barabas. Der Museumsverein hat allerdings nicht nur eindrucksvolle Ausstellungen organisiert, auch Vorträge, Buchlesungen, Modenschauen, Musik und Theater sowie die Kulturnacht.

Eine sehr erfolgreiche Ausstellung war beispielsweise „Harley Davidson“ mit mehr als 900 Besuchern. Der Verein war immer bemüht, ein abwechslungsreiches und buntes Programm anzubieten. An ein Ende dieser Ära ist nur schwer zu denken.

Verein braucht immer mehr externe Helfer

„Wir sind in die Jahre gekommen“, sagt Barabas sichtlich berührt. Es werde immer schwieriger, Vitrinen und größere Exponate zu bewegen. Der Verein ist verstärkt auf externe Helfer angewiesen, wie Arbeitskollegen oder den Bauhof.

Am 24. Januar 2024 findet die Hauptversammlung statt und es stehen Wahlen an. Es werden drei Ämter frei. Derzeit ist noch kein konkreter Vorschlag für die Besetzung angezeigt, aber Barabas ist zuversichtlich, dass es irgendwann, irgendwie weitergeht.

Zum Schluss seiner berührenden Ansprache wies er auf das Puppentheater hin, das am Sonntag 26. November, 15 und 16 Uhr aufgeführt wird.

Die Besucher waren sichtlich begeistert von der Ausstellung. Die Gemeinderätinnen Melanie Schweizer und Anja Isele fänden es „wahnsinnig schade“, wenn die Räume nicht mehr mit Leben gefüllt werden würden. Sie sehen die „Liebe zum Detail“, die der Museumsverein stets einbringt.

Zuversichtlich in die Zukunft

Manfred und Brunhilde Weber gefällt diese Ausstellung „sehr gut“. Alle diese Ausstellungen sagen ihm und seiner Frau sehr viel, so der Bürgermeister. Es sei schön zu sehen, was der Museumsverein in den vergangenen 38 Jahren alles geschaffen hat.

Bürgermeister Manfred Weber ist positiv eingestellt und voller Hoffnung, dass bei der Hauptversammlung am 24. Januar die Nachfolge besetzt werden kann. Er ist zuversichtlich das dieser Verein weitergeführt wird, mit dem er selbst auch wahnsinnig lang verbunden ist, so Weber.