Zu ihrer jährlichen Sitzung trafen sich die Mitglieder des DLRG-Bezirks Hochrhein auf Einladung der Ortsgruppe Reckingen im Inselpavillon in Rheinheim. Dabei berichteten unter anderem Lars Fischer (Leiter Ausbildung) und Felix Ihringer (Leiter Einsatz) über die Gruppen des Bezirks Waldshut, und zwar Rheinfelden, Klettgau und Waldshut-Tiengen, wozu Küssaberg gehört.

Insgesamt gib es dort 123 Einsatzkräfte, davon 24 im Jugend-Einsatz. Sie haben 2022 1800 Stunden für Einsatz und Ausbildung geleistet, 720 Stunden fielen für Wartung, Instandhaltung und Pflege der Geräte an. In den Jahren 2019 bis 2022 haben sie über 5000 Stunden für den Rettungsdienst geleistet. Dabei haben auch elf Teilnehmer aus Rheinfelden und drei aus Waldshut die übergreifende Bezirks- und Landkreisausbildung bestanden.

Ständig wird geübt, was unbedingt notwendig ist, um zum Beispiel Personen bei einem Unfall im Wasser zu retten. Die DLRGler hatten 132 Alarmierungen von September 2019 bis März 2023. Dabei wurden nicht nur Hochwasserprobleme gelöst, es wurden auch sieben Menschenleben gerettet – zum Beispiel, als bei Basel zwei Ruderer von einem Frachtschiff überfahren wurden und zu ertrinken drohten. Selbst in der Coronazeit hatten die Retter mit einer Fieberambulanz voll zu tun und waren bei den Hochwassern 2020/2021 an gut 400 Einsatzstellen in vielen Ortschaften tätig, gemeinsam mit Feuerwehr, DRK, THW, Bergwacht und Polizei.

Der DLRG-Bezirk Waldshut sucht dringend eine geeignete Unterkunft für Geräte und Fahrzeuge. Zurzeit steht der Anhänger mit den wichtigen Geräten genau wie das Einsatzfahrzeug im Freien. Im Gebäude am Schwimmbad Waldshut befinden sich aktuell keine Heizung und keine sanitären Einrichtungen, zudem steht es unter Wasser, wenn der Rhein über die Ufer tritt. Es wurde sogar ein Foto gezeigt, auf dem ein Neoprenanzug beim Trocknen sofort gefror, weil es keine Heizung gibt. Tenor: Es muss sich etwas ändern.