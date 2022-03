von Tina Prause

Nun ist es soweit: Gabriele und Manuele Congiu haben sich einen Herzenswunsch erfüllt und ein eigenes Restaurant eröffnet. Während einige Gastronomen nach zwei Geschäftsjahren unter Pandemiebedingungen überlegen, ob sich ein Weitermachen lohnt, wagen die Küssaberger den Sprung in die Selbstständigkeit.

Zeitpunkt vielleicht besser als es scheint?

Bereits seit einigen Jahren haben sich Gabriele und Manuele Congiu mit dem Gedanken befasst und immer mal wieder nach einer passenden Immobilie gesucht, wie sie sagen. Durch private Kontakte ergab sich dann im vergangenen Jahr die Möglichkeit, eine bisher als Gastronomiebetrieb geführte Räumlichkeit in Kadelburg übernehmen zu können. „Es war ein Zufall“ erinnert sich der gelernte Koch Manuele Congiu an den Moment.

Gastronomie in Pandemiezeiten Die Pandemie der vergangenen zwei Jahre hat es der Gastronomie trotz öffentlicher Fördergelder schwer gemacht. Viele Wochen der kompletten Schließung liegen hinter der Branche. Auch gilt es seit der Wiedereröffnung, konstant auf die jeweils geltenden „G-Regeln“ zu achten. Eine der Auswirkungen hieraus ist der deutlich gewachsene Mangel an Service- und Küchenpersonal. Viele haben der Branche den Rücken gekehrt.

„Die Leute brauchen wieder was“

Sorge bereitet ihnen der Gedanke, es könnte der falsche Zeitpunkt sein, nicht. „Die Leute brauchen wieder was“, findet Gabriele Congiu. Ein Grund, der seiner Meinung nach für den Zeitpunkt der Selbstständigkeit spricht.

Auch mit ihrem Konzept sind sie sehr zufrieden. Unter dem Namen „Beefbrotherz“ gibt es in Kadelburg nun selbstgemachte Burger geben, sowie Steaks, Bowls und Wraps. Als Zielgruppe haben die in den Startlöchern stehenden Restaurantbetreiber zunächst ein jüngeres Publikum anvisiert.

Lieferzeiten bereiten etwas Sorge

In Bezug auf das notwendige Serviceteam für den Betrieb sind die Unternehmer sehr entspannt. Das Team steht bereits. Zudem wird Gabriele Congiu, der sich hauptsächlich mit dem kaufmännischen Bereich befassen wird, wie er sagt, am Anfang auch „vorne“ mithelfen.

„Ich will wissen, wie es läuft, was gut ankommt oder was vielleicht geändert werden könnte“ erklärt er. Sollte es dennoch mal zu personellen Ausfällen kommen, können die Brüder auf ihre Familienmitglieder zählen, die Erfahrungen im Gastronomie-Bereich haben, wie sie sagen. „Alle stehen hinter uns“ sagt Manuele Congiu.