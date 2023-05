Vor 26 Jahren hat der Verein noch Trägerverein Jugendbegegnungsstätten Küssaberg geheißen, seit 2014 trägt er den Namen Boje Küssaberg (Begegnung, Orientierung, Jugend und Erwachsene). In ihrem Jahresrückblick sprach die Vorsitzende Evelyn Rossa stolz von den zahlreichen Unternehmungen im Jahr 2022. Eines der wichtigen Themen war der Diskussionsabend über das Thema „Kuscheln, fühlen, Doktorspiele“. Dabei ging es um die Sexualentwicklung bei Kindern im Krippen- und Kitaalter. Dieser Tag sei sehr gut besucht gewesen von interessierten Eltern.

Auch schon traditionell hat Boje beim Nikolausmarkt im Dezember in Rheinheim ein Zelt aufgebaut, in dem die Kinder basteln können und sich wohlfühlen. Selbst ein Notfalltraining am Säugling und Kind wurde angeboten, an dem 25 Personen teilnahmen. Das wohl interessanteste, weil schmackhafteste Angebot war der Tag in der Küche der Gemeinschaftsschule Rheintal. Dort boten knapp 50 Teilnehmer unter dem Motto „Kochen aus aller Welt“ Leckereien an. Da wurden in Töpfen gerührt, frittiert, angebraten und Backöfen angeheizt. Allein der Duft ließ jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Dieses gemeinsame Kochen soll jetzt nach Corona wieder ins Leben gerufen werden und in jedem Jahr stattfinden. Im April 2023 bauten zehn Kinder in der Gemeinschaftsschule Rheintal ein Fledermaushaus. Boje machte aber auch Vortragsabende, wie über Computer oder Handys, vor allem aber über Themen, bei denen Kinder betroffen sind.

Die Verantwortlichen des Vereins Boje lassen sich immer wieder etwas einfallen, wie sie Kindern und ihren Eltern helfen können. Der Verein beteiligt sich auch am Ferienprogramm Fez und in diesem Jahr an der Geburtstagsfeier der Gemeinde Küssaberg mit Kinderschminken. Bürgermeister Manfred Weber bekräftigte, wie wichtig die Themenabende des Vereins für die Eltern und ihre Kinder seien. Im Anschluss standen die Wahlen. Im Amt bestätigt wurden Evelyn Rossa (Vorsitzende), Melanie Schweizer (stellvertretende Vorsitzende), Sabrina Vollmer (Kassenwartin), Andrea Klubert und Brigitte Rossa (Kassenprüferinnen). Die Rollen tauschten Angela Omnitz und Vanessa Bodmer. Omnitz wurde Beisitzerin und Bodmer in Abwesenheit Schriftführerin. Jörg Cahenzli bleibt Beisitzer.