Küssaberg vor 4 Stunden

Vorsitzende Ilse Werner kündigt den Rückzug an

Mehr als 30 Jahren leitet Ilse Werner den Turnverein Reckingen. In der jüngsten Hauptversammlung, in der sie erneut als Vorsitzende bestätigt wurde, kündigte sie an, bei der nächsten Wahl Jüngeren Platz machen zu wollen und nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung zu stehen.