Die nächste grenzüberschreitende Kulturnacht Zurzibiet/Küssaberg steht in den Startlöchern. Die zehnte Ausgabe steht im kommenden Jahr bevor. Seit 2005 gibt es diese Veranstaltung. Sie wird im Abstand von jeweils zwei Jahren organisiert, lediglich durch die Corona-Pandemie wurde der Veranstaltungstermin um ein Jahr verschoben. Begonnen hat es damals mit elf Ausstellern. Die erste Anmeldung kam damals von der Kunstschmiede Hansjörg Stöckl aus Küssaberg-Kadelburg. Im Jahr 2007 verdoppelte sich die Anzahl der Anmeldungen bereits und im Jahr 2022 waren es schon 65 Teilnehmer.

Die Organisation lag zu Beginn in den Händen von Priska Vago, mit großer Unterstützung von ihrem Ehemann Osvaldo, der die Organisationsarbeit im Jahr 2022 übernahm. Allerdings starb er im vergangenen Jahr und somit führt Priska Vago, auch im Andenken an ihn, diese Arbeit weiter. Die heute fest etablierte Veranstaltung genießt auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Küssaberg. Wer Bilder dieser Veranstaltungen sehen möchte, kann diese auf der Internetseite www.kultur-nacht.ch finden.

Nun werden Künstler aufgerufen, sich an der nächsten Ausgabe der Kulturnacht Zurzibiet/Küssaberg zu beteiligen und ihre Werke und ihr Kulturgut den hoffentlich zahlreichen Besuchern zu zeigen. Die grenzüberschreitende Kulturnacht hat schon längst einen festen Platz in der Agenda. Weit mehr als 3000 Besucher wollen das kulturelle Angebot unserer Region beiderseits des Rheins erleben.

Die nächste grenzüberschreitende Kulturnacht Zurzibiet/Küssaberg findet am Samstag, 4. Mai 2024, in der Zeit von 16 bis 24 Uhr statt. Dabei gibt es allerdings etwas zu beachten. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Kulturnacht erfolgt nun neu über die Internetseite www.kultur-nacht.ch statt. Der Anmeldeschluss zur Teilnahme ist der 15. September 2023. Es werden auch gerne Anmeldungen von neuen interessierten Kulturschaffenden entgegengenommen.