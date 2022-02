von Tina Prause

Herr Probst, welche Aufgaben übernimmt eigentlich die DRK-Ortsgruppe Küssaberg? Wie kann man Ihre Aufgaben beschreiben?

Als Mitglieder des Kreisverbands Waldshut nimmt der Ortsverein die Interessen derjenigen wahr, die der Hilfe und Unterstützung bedürfen. In erster Linie für die Bevölkerung in der Gemeinde, Sanitätsdienste bei Seniorennachmittage, Veranstaltungen der Vereine, größere Festveranstaltungen, übergreifende Unterstützungen bei den anderen Ortsvereinen, Durchführung von Kleidersammlungen und Blutspendeterminen, überregionale Einsätze bei Massenanfall von Verletzten und Katastrophen wie es beispielweise im Ahrtal der Fall war.

Wir sind nicht nur Rettungssanitäter. Zum Ortsverein kann jeder kommen und sich über den Kreisverband weiterbilden lassen. Basiskurse Erste Hilfe und Sanitätskurs sollten die Voraussetzungen sein. Weitere Kurse sind Führungskurse, Ausbilder EH, Rettungshelfer, Rettungssanitäter etc. Als Helfer vor Ort, gibt es eine Zusatzausbildung. Einmal pro Jahr wird diese aufgefrischt. Wir sind Teil der sogenannten „Frist Responder“ in der Gemeinde und sind auf diese Weise in das Rettungssystem eingebunden. Wenn ein Notruf bei der Leitstelle eingeht, werden wir ebenfalls allarmiert und können gleichzeitig ausrücken.

Das Ganze ist ehrenamtlich. Wie kommt man dazu, solch ein „Hobby“ in der Freizeit zu betreiben?

Als Junge war das für mich eigentlich genauso, wie andere zur Freiwilligen Feuerwehr gingen. Ich denke, es liegt mir einfach und macht mir somit auch viel Spaß. Und wenn man von etwas angetan ist, übernimmt man auch gerne Verantwortung.

Kam es für Sie nie in Frage, hauptberuflich in den medizinischen Bereich zu gehen?

Nein, der Gedanke war nie da. Ich habe das immer getrennt. Auch finanziell war das kein Thema. Für mich ist die DRK-Ortsgruppe ein Hobby und kein Beruf. Das habe ich immer so gehalten und bin zufrieden mit der Entscheidung.

Zur Person Walter Probst (65) ist bereits seit 1969 Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes. Der gelernte Betriebstechniker für Maschinenbau begann damals in der Jugendgruppe. Von 1986 an war er stellvertretender Bereitschaftsleiter der DRK-Ortsgruppe Küssaberg. Seit 2005 ist Walter Probst, der mittlerweile seinen beruflichen Ruhestand genießt, Bereitschaftsleiter.

Warum braucht Küssaberg eine DRK-Ortsgruppe beziehungsweise einen eigenen Rettungsdienst?

Wir sind ja kein Rettungsdienst. Sicher ist es bei uns auch für Rettungssanitäter sehr attraktiv, aufgrund des gut ausgestatteten Rettungsfahrzeuges, das wir seit 2019 haben. Das ist eine tolle Ergänzung für unsere Mitglieder und wir als Hintergrunddienst-KTW unterstützen den Rettungsdienst beim Krankentransport, dazu braucht es die Ausbildung Rettungshelfer, Rettungssanitäter.

Ich denke, eine gut funktionierende DRK-Ortsgruppe und eine gute Freiwillige Feuerwehr tragen zur Wohnqualität der Gemeinde bei. Es gibt einem doch ein gutes Gefühl. Auch die Gemeinschaft in unserer Gruppe ist toll. Uns fehlen in dieser Pandemie nur leider momentan unsere eigentlich regelmäßig stattfindenden Gruppenabende, die wir auch für Schulungen nutzen. Das Zusammenkommen fehlt. Mit unserer Kindergruppe sind wir auch gut aufgestellt und sind so Teil eines abwechslungsreichen Freizeitangebots in der Gemeinde. Michael Schweizer ist hier zuständig und hat aktuell eine Gruppe von zehn Kindern, die sich jetzt wieder regelmäßig treffen wollen.

Was gehört genau zu Ihrem Zuständigkeitsbereich, was dürfen Sie und was nicht?

Wie schon gesagt, wir sind nicht nur Rettungssanitäter. Es gibt natürlich in diesem Bereich viele Gesetze, die wir beachten müssen, auch im Hinblick auf den Eigenschutz. Unsere Aufgaben bewegen sich im Rahmen der Soforthilfe. Ärztliche Maßnahmen oder Medikamente dürfen wir nicht verabreichen. Nur Sauerstoff ist erlaubt für die Inhalation und das Anwenden eines Defibrillators. Seit Corona unterstützen wir die Gemeinde mit ihrer Teststrategie, bieten regelmäßig Testungen an. Ich selbst habe mich direkt als Freiwilliger für die mobilen Impfteams gemeldet und unterstütze hier das Ärzteteam bei ihrer Arbeit.

Man braucht sicher auch in Ihrem Bereich oft eine „Nachverarbeitung“ bei Einsätzen oder vielleicht auch durch die Situation in der Pandemie. Wie gehen Sie damit um?

Ich hatte schon immer die Einstellung, gewisse Situationen nicht zu nah an mich herankommen zu lassen. Ich muss auch bei schwierigen Einsätzen nicht alles sehen. Solche Bilder sind dann einfach im Mensch drinnen und ich versuche, es gar nicht erst soweit kommen zu lassen. Prinzipiell gilt aber für mich und das ganze Team, dass es immer direkt nach dem Einsatz eine Nachbesprechung gibt und die Seelsorge ist dabei. Man geht nicht auseinander, ohne gesprochen zu haben. Reden, Gemeinsamkeit und das Wissen, man hat sein Bestes gegeben, das ist die beste Art von Selbstschutz.

Sie haben zu Beginn das Thema Blutspenden angesprochen. Wie hat sich dieser Bereich entwickelt seit Beginn der Corona-Pandemie?

Da hat sich extrem viel verändert. Der Ablauf ist streng nach den Corona-Verordnungen geregelt. Blut spenden darf nur, wer sich zuvor über das Anmeldetool angemeldet hat. Wo man sich früher getroffen hat und nach der Spende noch zusammensaß und gegessen hat, ist es heute ein reiner Durchlauf. Dennoch ist nicht alles schlechter geworden. Durch das Anmeldeverfahren ist der Spendenablauf geregelter und es gibt keine Warteschlangen. Ich denke, das Anmeldeverfahren wird bleiben und es hat sich auch recht gut eingespielt. Nachdem es zunächst einen Einbruch bei den Spendenwilligen gab, sind wir aktuell wieder bei tendenziell 140-150 Blutspendern pro Termin.

Gibt es Lieblingsaufgaben oder hat Ihnen etwas gar nicht Spaß macht?

Eigentlich nicht. Ich bin ein Mensch der alles macht und meist auch kann. Ein Allrounder sozusagen (lacht). Ich bin schon immer für alles offen gewesen. Egal ob beruflich oder privat.

Von heute ausgehend, was bedeutet es Ihnen persönlich, Teil der DRK-Ortsgruppe zu sein?

Ich möchte sagen, dass ich durch die ganze Corona-Zeit und das was ich durch meine Arbeit mitbekommen habe, eine absolute Hochachtung vor allen Pflegestellen, egal ob Krankenhaus, Sozialdienst, Arztpraxen und auch ehrenamtlichen Helfern habe. Menschen, die trotz schwieriger Umstände ihre Aufgaben weitermachen wollen, wie beispielsweise auch unsere First Responder sind wichtig. Dafür bin ich dankbar. Ich bin froh, meinen Teil dazu beitragen zu können.

Und was macht Walter Probst privat? Lesen Sie in Ihrer Freizeit oder haben ein anderes Hobby?

Für mich ist meine Familie mein Privatleben. Dafür steht alles. Wir haben einen tollen Zusammenhalt, machen auch viel dafür und darauf bin ich sehr stolz. Da braucht es natürlich auch Unterstützung, egal ob im oder um das Haus herum, im Garten oder Wald beim Holz machen. Wenn dann irgendwann noch etwas Zeit übrig ist, probiere ich immer mal gerne neue Dinge aus. Ich baue mir beispielsweise gerade eine kleine Drechselmaschine für meine Arbeiten mit Holz.