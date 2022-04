von Tina Prause

Aktuell gibt ein Schild am Ortseingang von Dangstetten den Menschen Rätsel auf. Die Zahl 900 ist zu sehen, mit Bildern des Dorfes. Die Lösung ist relativ einfach. Am 30. Mai 1122 wurde offiziell der Ort Dangstetten, damals noch unter dem Namen „Tancstetin“ gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein 900-jähriges Bestehen.

Geschichtlich weit über die Grenzen Küssabergs hinaus bekannt geworden ist das Dorf durch den Fund eines alten römischen Legionslagers. Bei Bauarbeiten stieß man im Jahr 1967 zufällig auf einen Fundplatz für die provinzialrömische Archäologie, der heute als einer der wichtigsten gilt.

Wie lebt es sich heute in einem historisch so wichtigen Dorf? Die historischen Besonderheiten prägen eigentlich kaum den Alltag der Dangstetter Bürger. Ein Hinweisschild etwas vor dem offiziellen Ortsschild verweist auf den historisch so wertvollen Fund.

Dangstetten ist seit der Gemeindereform 1972 Teil der Gemeinde Küssaberg. Dreh- und Angelpunkt des gemeinschaftlichen Lebens ist der Dorfplatz mit dem direkt angrenzenden Gemeindehaus. Seit der Schließung des letzten Einzelhandelsgeschäfts im Jahr 2004 müssen die Anwohner Dangstetten für den Wocheneinkauf verlassen.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten. Unter der Leitung der Familie Mathis bot ein Gemischtwarenladen alles für das tägliche Leben in Dangstetten an. | Bild: Alfons Mathis

Die Arbeitsgruppe Belebung Dorfmitte Dangstetten bot mit einem kleinen Dorfmarkt regionalen Anbietern einmal pro Woche die Möglichkeit, Lebensmittel auf dem Dorfplatz zu verkaufen. Dreimal im Jahr wurden zudem Eventmärkte veranstaltet, die sich allgemein einer großen Beliebtheit erfreuten.

Das Dorf und seine Bürgermeister Dangstetten ist mit 1106 Einwohnern drittgrößte Ortschaft der Gemeinde Küssaberg. Bis zur Gemeindereform hatte das Dorf folgende Bürgermeister:

Bis 1870: Gustav Mayer

1870 bis 1876: Gustav Schmidt

1876 bis 1889: Anton Maurer

1889 bis 1901: Wilhelm Haberstock

1901 bis 1919: Alois Mülhaupt

1919 bis 1925: Max Klauser

1926 bis 1935: Josef Mülhaupt

1935 bis 1942: Gustav Hilpert

1942 bis 1945: In Vertretung Keller/Oktav Schmidt

1945 bis 1946: Otto Hübner

1946 bis 1957: Herr Würtenberger

1958 bis 1972: Josef Teufel

Auch das Dorffest im Sommer war immer ein beliebter und geselliger Treffpunkt. Mit Beginn der Pandemie musste das Angebot vorerst eingestellt werden. Dangstetten ist übrigens, ähnlich wie seine Nachbardörfer Rheinheim und Reckingen, ein Rheinanliegerort. Tatsächlich gehört ein Streifen Land, das bis hinunter zum Gewässer geht, zur Gemarkung Dangstetten.

Heute erinnert der Küferweg noch an das alte Handwerk im Dorf. Küfer stellen Gefäße aus Holz her. | Bild: Museumsverein Küssaberg

Lange vor der offiziellen Gründung von Dangstetten unter dem Namen Tancstetin, wohl 15 vor Christus, wurde nach einem Alpenfeldzug unter Kaiser Augustus das Römerlager auf der heutigen Gemarkung des Ortes angelegt. Es soll bis 9 vor Christus existiert haben. Fundstücke aus dieser Zeit sind im Museum Rheinheim zu besichtigen sowie im Colombi-Schlössle in Freiburg oder im Schloss von Karlsruhe.

Zudem verrät das Internet, dass Reste der früheren Heerstraße, die durch das Hinterbachtal ging, bei Arbeiten unter der Dorfstraße entdeckt wurden. Um sich eine grobe Vorstellung machen zu können über die Dimension des Lagers: Gut 5000 Legionäre sollen es gewesen sein, die in dem Lager wohnten. So viele Einwohner hat die Gemeinde Küssaberg heute insgesamt.

Eine Erinnerung an die Entstehung der heutigen Sankt-Anna-Kirche in Dangstetten. | Bild: Museumsverein Küssaberg

Bis zum Jahr 1251 herrschten die Grafen von Küssenberg über Dangstetten. Mit deren Ende gingen neben Dangstetten die Dörfer Küßnach, Reckingen und Rheinheim als Besitz an das Bistum Konstanz über. Die Herrschaft der Grafen von Sulz begann 1497. Prinzipiell war Dangstetten als Handwerkerdorf bekannt. Heute erinnert beispielsweise der Küferweg noch an die ehemaligen Fähigkeiten.

Geprägt war das Handwerk von dem Anspruch, dass hier Gespanne für den steilen Anstieg auf den Pass von Bechtersbohl vorbereitet wurden. So gab es im Ort Schmiede, Seilereien, Lederschneider oder auch Tuchweber. Sie versorgten die Führer und spannten, falls gewünscht, zwei weitere Pferde vor schwere Frachtwagen, um den Tieren die Kraftanstrengung des Aufstiegs ermöglichen zu können.

Nicht mehr alles am alten Platz

Mit der Zeit hat sich das eine oder andere verändert. So gab es beispielsweise anstatt einer Kirche eine Sankt-Anna-Kapelle, die im Ortskern des Dorfes stand. Sie wurde 1899 abgebaut und im Jahr 1901 als Sankt-Anna-Kirche an ihrem jetzigen Standort geweiht.

Die Votivkapelle steht auf diesem Bild noch am alten Standort. Heute ist die kleine Kapelle in Richtung Reckingen zu finden. | Bild: Museumsverein Küssaberg

Auch die Votivkapelle, vielen bekannt als Kreuzhäusle, hat einen Umzug hinter sich. Ursprünglich stand sie am Ortsausgang von Dangstetten. Neuplanungen und Bauarbeiten machten es notwendig, die hübsche Kapelle abzubauen und an ihrem heutigen Platz, an der Verbindungsstraße in Richtung Reckingen, wieder aufzubauen.

Nach wie vor bezaubert die kleine Kapelle neben ihrer Optik auch mit ihrer Sage: Eine furchtbare Viehseuche hatte damals die Region heimgesucht. Die Dangstetter Bauern, deren Tiere bis dahin noch verschont waren, legten ein Gelübde ab. Sie wollten, wenn sie weiter verschont blieben, eine Kapelle bauen und in jedem Jahr zweimal eine Prozession hierher abhalten. Tatsächlich soll Dangstetten verschont geblieben sein und die Kapelle wurde gebaut.

Heute stehen die Räume des letzten Einzelhandelsgeschäfts leer. Immer mit einem offenen Ohr für ihre Kundschaft versorgte Familie Mathis viele Jahre die Dorfgemeinschaft. | Bild: Alfons Mathis

Auch die einst umfangreiche Infrastruktur des Dorfes ist heute deutlich kleiner. Schuhmacher, Gemischtwarengeschäfte, eine Post und Reinigungsannahme oder gar die eigene Schule sucht man vergebens. Dennoch ist das Dorfleben in Dangstetten geprägt von einem starken Gemeinschaftssinn, wohl auch dank des gut funktionierenden Vereinslebens, das auch die eine oder andere Tradition weiterleben lässt.

Alte Postkarten zeigen die Vielseitigkeit des Jubiläumsdorfes. | Bild: Fundus der Familie Mathis

Entsprechend diesem Zusammenhalt, dürfen sich die Bewohner, ohne dass heute schon zu viel verraten wird, auf gesellige Stunden mit vielen Geschichten über Tancstetin und Dangstetten freuen. Man darf gespannt sein auf das näherkommende, offizielle Jubiläumsdatum und sicher auch auf gemeinsame Stunden während des Dorffestes im Sommer.