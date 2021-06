Küssaberg vor 1 Stunde

Vom Einkaufsbegleiter zur Umweltsünde: Nun sind einige Plastiktüten in einer Ausstellung zu sehen

Ab in die Tüte: Der Museumsverein eröffnet am Sonntag, 27. Juni, 14.30 Uhr eine neue Ausstellung im alten Rathaus in Rheinheim. Georg Tretzmüller aus Bremervörde präsentiert Plastiktüten aus seiner Sammlung.